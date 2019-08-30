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Автобус

Налоговая служба в пятницу устроила масштабную проверку на междугородных маршрутах

© Sputnik /
Общество
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В проведении инспекции помогали сотрудники Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA).

КИШИНЕВ, 30 августа — Sputnik. Непростой получилась пятница у перевозчиков на междугородных маршрутах — в предпоследний день лета Государственная налоговая служба (ГНС) провела рейды, выявляя уклоняющихся от налогов экономических агентов.

CC0 / Pixabay / Athena24
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Среди самых частых нарушений, выявленных у перевозчиков — невыдача билетов водителями микроавтобусов и автобусов. Кроме того, на междугородных маршрутах нередко практикуют незаконные перевозки и не регистрируют пассажиров в журнале учета продажи билетов.

В проведении проверки налоговикам помогали сотрудники Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA).

По заявлению ГНС, в 2019 году были проведены 1263 налоговые проверки в таксопарках, в результате которых наложены штрафы на общую сумму 330 тысяч леев, начислены санкции за правонарушения на сумму свыше 1 миллиона леев.

Еще 348 налоговые проверки прошли у хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по междугородним перевозкам. Они получили штрафы на сумму 699 тысяч леев и санкции в размере свыше 44 тысяч леев.

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Теги:
перевозки


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