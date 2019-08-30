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Минобразования предупреждает — сборы денег в школах запрещены

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Случаи, когда дети подвергаются обструкции в школе из-за того, что их мамы-папы отказываются платить, недопустимы, считают в министерстве.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Накануне начала нового учебного года Министерство образования, культуры и науки издало приказ о полном запрете любых незаконных сборов с родителей в учебных заведениях.

Деньги
CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
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Родители не обязаны платить по требованию сотрудников системы, а дети должны расти в обстановке, основанной на профессионализме, справедливости и безопасности, отмечается в пресс-релизе министерства.

Профессии учителя вредят обвинения в коррупции, а случаи, когда дети подвергаются обструкции в школе из-за того, что их родители отказываются платить, недопустимы, считают в министерстве образования.

Ранее подобный приказ был выпущен управлением образования муниципия Кишинев. В соответствии с этим документом, запрещено требовать деньги при поступлении ребенка в учебное заведение, за обеспечении его учебниками, за дополнительные занятия и консультации. Также нельзя будет требовать с учеников деньги на ремонт школы или класса, обеспечение учебного процесса необходимым инструментарием, оборудованием или предметами интерьера.

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Теги:
школа


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