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Молдова и Румыния договорились сотрудничать в области трансплантации органов

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Подписанный документ определяет порядок взаимодействия между специализированными госструктурами и лечебными учреждениями.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Румынское Национальное агентство по трансплантации подписало соглашение о сотрудничестве с Агентством по трансплантации Республики Молдова.

Этот документ определяет порядок обмена органами для пациентов, находящихся в списках ожидания и нуждающихся в пересадке, сообщается на сайте румынского агентства.

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Если определенные органы не могут быть использованы в Румынии из-за отсутствия совместимых рецепторов, они могут быть отправлены в Молдову и наоборот. В случае неотложной медицинской помощи оба агентства будут пытаться найти решения для определения совместимого органа для пациента, нуждающегося в трансплантации.

"Для нас очень важно найти органы для пациентов, которые нуждаются в пересадке. У нас также есть соглашение о сотрудничестве с Венгрией. Реализация подписанного сегодня соглашения требует некоторых шагов, которые необходимо тщательно подготовить. Румыния обладает большими возможностями в плане трансплантации органов. Поэтому в будущем, мы надеемся, что некоторые пациенты из Республики Молдова могут быть направлены в Румынию", - заявила министр Сорина Пынтя.

Соглашение о сотрудничестве будет также включать обмен опытом между всеми участниками трансплантационной деятельности, что означает обучение персонала.

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До 30 августа 2019 в Румынии была осуществлено 51 мультиорганное изъятие от доноров с мертвым мозгом. На национальном уровне в соседней стране было зарегистрировано 143 заявления о смерти мозга, в 29 случаях семья отказалась от пожертвования, в остальных случаях трансплантации помешали другие медицинские причины.

Было проведено 37 трансплантаций печени от умерших доноров и 6 вмешательств на печени от живых доноров, 87 пациентам провели операции по пересадке почки, 37 трансплантаций почки были выполнены от живых пациентов. Кроме того, было выполнено 4 трансплантации сердца и 2 трансплантации легких.

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Теги:
трансплантация


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