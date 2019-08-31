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Полесский радиационно-экологический заповедник в Белоруссии

Два новых случая бешенства выявлены в Тараклийском районе

© Sputnik / Виталий Залесский
Общество
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Молдова занимает второе место в Европе по числу случаев заражения животных бешенством.

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Сотрудники Управления по безопасности пищевых продуктов (ANSA) зарегистрировали два новых случая бешенства в Тараклийском районе - в городе Тараклия и в селе Валя Пержей.

Первый случай бешенства проявился у щенка, который ранее вступал в контакт с хорьком. Специалисты ANSA, выехавшие на место происшествия, вакцинировали хозяев дома, а также других домашних животных.

© Sputnik / Pavel Lvov
Осторожно, бешенство: зараженные животные выявлены в 13 городах и селах

Второй случай зарегистрирован в селе Валя-Пержей, где хозяева обратили внимание на необычное поведение кошки. Животное вело себя агрессивно, грызло камни.

В результате специалисты ANSA провакцинировали 15 человек, в том числе гостей семьи, которые приехали из-за границы.

По словам представителей агентства, потенциально опасными для распространения инфекции местами являются мусорные свалки, вокруг которых собираются бродячие собаки.

Вакцинирование против бешенства проводится бесплатно, сообщает ANSA.

Молдова занимает второе место в Европе по числу случаев заражения животных бешенством, эта тенденция сохраняется на протяжении последних 15-20 лет. Зафиксированы два летальные исхода от осложнений этого заболевания: в Дрокии, где в 2002 году скончался подросток, а также  2016-м, когда умер мужчина в Каушанском районе.

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Теги:
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