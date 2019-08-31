В Конгазе появилась первая зарядная станция для электромобилей

Заряда, полученного в течение 30 минут, хватит для продолжения пути еще на 100 километров.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Первый зарядный терминал для электромобилей был установлен на автозаправочной станции в селе Конгаз.

Зарядная станция дает возможность ускоренной зарядки электромобилей под напряжением 380 вольт. Полная зарядка длится порядка трех часов, но и заряда, полученного в течение получаса, хватит для продолжения пути еще на 80-100 километров.

По сообщению регионального портала gagauzinfo.md, пока новая зарядная станция популярностью не пользуется. Единственную зарядку провел автомобилист, который проезжал транзитом из Кишинева в Румынию.

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На сегодняшний день в Молдове работают около 20 зарядных станций, большинство из которых находятся в Кишиневе. В ближайшее время планируется открытие дополнительных подзарядных автостанций в рамках проекта ПРООН и Минэкономики.

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