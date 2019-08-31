Молдова отмечает День родного языка: что надо знать об этом празднике

Официальные мероприятия стартуют в молдавской столице утром с возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре.

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. В субботу, 31 августа, Молдова отмечает День родного языка — ежегодный с 1989 года праздник.

История праздника

В 1989 году, 31 августа, Верховный Совет МССР провозгласил молдавский официальным языком в "политической, экономической, социальной и культурной сферах" и принял закон о возврате молдавского языка к латинской графике.

А 23 июня 1990 года парламент Молдовы объявил 31 августа Национальным днем языка. Первоначально праздник назывался "День нашего румынского языка". Но уже в 1994 году было принято присвоить празднику нынешнее название — "Лимба ноастрэ" (Limba noastră), что в переводе на русский звучит как "Наш язык".

В декабре 2013 года Конституционный Суд Республики Молдова провозгласил румынский язык официальным языком, ссылаясь на "превалирование текста Декларации о Независимости над текстом Конституции". При этом в Конституцию соответствующие изменения не внесены.

Название празднику дало стихотворение "Лимба ноастрэ" классика молдавской литературы Алексея Матеевича (1888-1917), ставшее в 1994 году текстом гимна Республики Молдова. Автор музыки гимна — Александру Кристя, аранжировка — Валентин Дынга.

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Как празднуют

Ежегодно 31 августа в Молдове организуют праздничную программу в честь Дня языка. Этот год не исключение. Основные мероприятия пройдут в Кишиневе. Официальная церемония начнется в 10.00 с возложения официальными лицами цветов к памятнику Штефана чел Маре. А на центральной площади столицы будет организована культурно-развлекательная программа.

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