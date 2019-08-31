Праздничная дилемма: власти Молдовы о том, на каком языке говорят в стране

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Молдова отмечает День родного языка, вокруг названия которого давно ведутся споры. Президент, спикер парламента и премьер высказались по поводу праздника и противоречий на языковую тему.

Язык не должен разделять народ

Президент республики Игорь Додон, рассуждая о названии государственного языка и не утихающих в связи с этим разногласиях, сделал интересное сравнение.

"Красота матери и любовь к ней не зависят от имени, которое она носит, - ведь мы ее любим и ценим вне зависимости от того, как ее зовут. Также с Родиной, также с языком народа - важно любить и ценить, как мы их унаследовали, как мы привыкли к ним или как предпочитаем говорить", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Молдавский язык в мировой литературе и науке>>>

Он отметил, что жители Молдовы говорят на одном из самых красивых языков.

"Говорим ли мы на молдавском языке (как предпочитает большинство молдаван, и как это прямо указано в Конституции) или на румынском языке (как предпочитают многие другие граждане) - это тот же язык, и он наш. Мы не должны разделять язык, который действительно нас объединяет", - подчеркнул президент.

По его словам, название государственного языка на протяжении нескольких десятилетий продолжает оставаться причиной недопонимания и напряженности в молдавском обществе.

"Языковой вопрос стал настолько чувствительным в Молдове, что любая инициатива, связанная с этим, имела противоречивые последствия", - отметил Додон.

Президент Молдовы считает, что необходимо концентрироваться не на названии языка, а на качестве речи.

"И пусть молдавский народ, как истинный хозяин языка, выковывает его, как это было на протяжении веков… Задача политиков сегодня заключается в том, чтобы предоставить гражданам, всем подрастающим поколениям хорошую социальную и образовательную среду для развития родного языка, его изучения и хорошо продуманной речи", - отметил Додон.

Языковая аксиома

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная отметила, что праздник Limba Noastră должен объединить народ республики.

Имя "Молдова" – три версии происхождения: что говорят историки>>>

"Название этого праздника было выбрано очень мудро - чтобы каждый житель нашей страны, независимо от этнической принадлежности, отмечал силу и красоту своих языков и культур. Убеждена, что разнообразие людей, живущих рядом с нами, определяет нас как нацию и как страну", - отметила Гречаная.

По ее словам, почти три десятилетия в Молдове живут в атмосфере взаимных упреков и споров, связанных с названием языка.

"Уже стало аксиомой, что общество разделено, и в последние годы степень нетерпимости достигла тревожного уровня. Вот почему в этот день я хочу, чтобы вы с уважением относились к языку, на котором каждый из нас говорит", - подчеркнула председатель парламента.

Она обратила внимание, что на данный момент представители политического истеблишмента "достигли невозможного, объединив правых и левых политиков ради нашей страны и нашего народа".

"Уверена, если политики научатся преодолевать свою гордость и амбиции, жители страны, которые всегда проявляют большую мудрость и терпимость, смогут отложить в сторону семантические споры", - добавила она.

Гречаная призвала молдаван, румын, украинцев, русских, гагаузов, болгар, евреев, армян, поляков сохранить свой язык, правильно говорить на нем и бережно передать будущим поколениям - как язык, так и общую историю.

Молдавский премьер и румынская… культура

А вот молдавский премьера Майя Санду оказалась более категоричной. Она считает, что необходимо правильно говорить, пополнять словарный запас румынского языка, "читать румынские книги и продвигать румынскую культуру".

"Наша последовательность и креативность в языке - это, по сути, наша последовательность и креативность в мышлении. Говоря красиво, мы думаем красиво и, соответственно, мы становимся красивыми людьми", - считает Санду.

История праздника

В 1989 году, 31 августа, Верховный Совет МССР провозгласил молдавский официальным языком в "политической, экономической, социальной и культурной сферах" и принял закон о возврате молдавского языка к латинской графике.

А 23 июня 1990 года парламент Молдовы объявил 31 августа Национальным днем языка. Первоначально праздник назывался "День нашего румынского языка". Но уже в 1994 году было принято присвоить празднику нынешнее название — "Лимба ноастрэ" (Limba noastră), что в переводе на русский звучит как "Наш язык".

В декабре 2013 года Конституционный Суд Республики Молдова провозгласил румынский язык официальным языком, ссылаясь на "превалирование текста Декларации о Независимости над текстом Конституции". При этом в Конституцию соответствующие изменения не внесены.

Название празднику дало стихотворение "Лимба ноастрэ" классика молдавской литературы Алексея Матеевича (1888-1917), ставшее в 1994 году текстом гимна Республики Молдова. Автор музыки гимна — Александру Кристя, аранжировка — Валентин Дынга.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK