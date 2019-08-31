Обращение молдавской полиции: о чем предупреждают правоохранительные органы

Национальный инспекторат по патрулированию представил тревожную статистику о том, сколько детей погибло в ДТП.

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. За первые шесть месяцев 2019 года в Молдове в дорожно-транспортные происшествия попали свыше 260 детей, из них 11 несовершеннолетних погибли, а 228 получили ранения.

Специалисты подчеркивают, что с началом нового учебного года дети становятся более уязвимыми с точки зрения рисков при дорожном движении.

Национальный инспекторат по патрулированию призывает граждан заботиться о жизни детей. Важно, чтобы взрослые объясняли правила дорожного движения и поведения во время езды. В полиции рекомендуют родителям переходить дорогу по "зебре" и на зеленый сигнал светофора, то есть подавая таким образом пример своим чадам. В полиции напоминают водителям, что летние каникулы школьников заканчиваются и с начала следующей недели на дорогах страны появятся новые участники дорожного движения.

"С понедельника мы увидим на улицах много детей, некоторые из них будут спешить в школу, а другие в детский сад. Поток машин вырастет, пешеходные переходы станут многолюднее, а участникам дорожного движения придется проявить терпение и внимание", - отметили в инспекторате.

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