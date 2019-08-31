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Самолет

Власти Молдовы решили укрепить воздушное пространство в республике

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Целый комплекс мер разработали Минэкономики, Орган гражданской авиации, MoldATSA и Федерация профсоюзов диспетчеров.

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. В Молдове выработали меры по усилению контроля воздушного пространства. Этому предшествовала нашумевшая история с авиаинцидентом, который произошел 23 июня текущего года. Тогда судно типа АН-2 опасно сблизилось с самолетом Airbus A320 авиакомпании Air Moldova. ЧП зафиксировали в небе близ населенного пункта Вадул луй Водэ.

"Министерство экономики и инфраструктуры, Орган гражданской авиации, MoldATSA и Федерация профсоюзов диспетчеров выработали ряд рекомендаций, среди которых изменение числа диспетчеров и настроек программного обеспечения, а также перекраивание воздушного пространства", - отметили в министерстве.

Международный аэропорт Кишинев
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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После того, как информация о случае была передана в Минэкономики, MoldATSA и Орган гражданской авиации разработали ряд мер для улучшения ситуации. На состоявшемся в пятницу заседании стороны проанализировали процесс внедрения этих предложений, а также разработали целые комплекс мер, которые должны быть приняты для решения проблем в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В частности, планируется:

  • изменить авиамаршруты таким образом, чтобы они обходили определенное воздушное пространство;
  • исследовать влияние на легкую авиацию транспондеров, установленных на самолеты;
  • установить транспондеры на транспортных средствах на маневренных площадях в аэропортах;
  • до 15 сентября 2019 года провести детальное исследование и вынести решение по оптимальному количеству авиадиспетчеров, необходимому для обеспечения безопасной и эффективной работы MoldATSA;
  • разработать и внедрить законы, связанные с расследованием и освещением событий, происходящих в гражданской авиации, независимым уполномоченным органом;
  • разработать методологию управления межведомственной связью и оперативного оповещения об авиационных происшествиях.

"Министерство экономики и инфраструктуры будет следить за выполнением корректирующих мер, а также, при необходимости, вводить дополнительные меры для предотвращения подобных случаев", - добавили в министерстве.

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