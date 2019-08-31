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Молдова попала в топ популярных среди туристов стран

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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По итогам первых шести месяцев 2019 года Молдова не вошла в десятку стран, популярных в этот период у российских туристов, но все равно оказалась в топе.

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Молдова вошла в топ-40 стран у российских туристов с начала текущего года. Такие данные приводит российское аналитическое агентство "ТурСтат".

Граффити
© Sputnik / Osmatesco
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"Молдова занимает 36 место с 98 тысячами турпоездок россиян в первом полугодии 2019-го, что на 12 тысяч меньше, чем в первом полугодии 2018 года", - отмечает компания.

Согласно данным рейтинга, в первую десятку стран у российских туристов вошли Турция, Абхазия, Финляндия, Казахстан, Китай, Украина, Эстония, Таиланд, Грузия и Германия.

Своеобразный топ составлен по результатам анализа статистики выездных туристических поездок из России с начала года.

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Общее число выездов россиян-туристов за рубеж за первые шесть месяцев года составило 19 миллионов 891 тысячу, что на 6,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

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