Продавщица мороженого рассказала, почему Путин снова подошел к ней

Сафронова отметила, что уже несколько лет работает на авиасалоне не только продавщицей, но и менеджером по организации торговли

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Продавшая Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.

На днях после осмотра экспозиций на МАКС-2019 Путин вместе турецким коллегой Рейджепом Эрдоганом подошли к палатке с мороженым. Позже СМИ обратили внимание, что российскому лидеру продала мороженое та же девушка, что и на МАКС-2017.

Сафронова отметила, что уже несколько лет работает на авиасалоне не только продавщицей, но и менеджером по организации торговли, поэтому встреча с президентом стала просто совпадением.

"Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания", - объяснила она в эфире НТВ.

По словам девушки, мороженое для себя и Эрдогана Путин выбирал сам.

Также Сафронова рассказала, что "заставила" турецкого президента кусать мороженое, потому что в купленном им стаканчике ложка предусмотрена не была.

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