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Второй президент Молдовы Петр Лучинский

Второй президент Молдовы рассказал, как решить в стране языковую проблему

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Молдавский или румынский: второй президент республики рассказал, что думает о названии государственного языка.

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Второй президент Молдовы Петр Лучинский считает, что по всему миру достаточно много примеров, когда у двух языков одно и тоже название. Об этом он заявил в интервью радиостудии Sputnik.

Второй президент Молдовы считает глупым, что молдавское общество разделено относительно названия государственного языка.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Вот я работал в Таджикистане. Там язык таджикский, но это фарси. Они договорились, что говорят и называют таджикским языком, но это фарси. И используют и тот, и другой. И сколько еще есть таких примеров. Сколько уже об этом говорят? В первую очередь, речь идет об одном и том же языке", - сказал Лучинский.

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По его словам, примеров одного языка с разными названиями по всему миру много.

"Нет двух языков с одним и тем же названием, а наоборот - сколько угодно", - добавил он.

В субботу, 31 августа, в Молдове отмечают День родного языка. Именно в этот день в 1989 году Верховный Совет МССР провозгласил молдавский официальным языком в "политической, экономической, социальной и культурной сферах" и принял закон о возврате молдавского языка к латинской графике.

Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе
© Fotolia / Leonid Andronov
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А 23 июня 1990 года парламент Молдовы объявил 31 августа Национальным днем языка. Первоначально праздник назывался "День нашего румынского языка". Но уже в 1994 году было принято присвоить празднику нынешнее название — "Лимба ноастрэ" (Limba noastră), что в переводе на русский звучит как "Наш язык".

В декабре 2013 года Конституционный Суд Республики Молдова провозгласил румынский язык официальным языком, ссылаясь на "превалирование текста Декларации о Независимости над текстом Конституции". При этом в Конституцию соответствующие изменения не внесены.

Название празднику дало стихотворение "Лимба ноастрэ" классика молдавской литературы Алексея Матеевича (1888-1917), ставшее в 1994 году текстом гимна Республики Молдова. Автор музыки гимна — Александру Кристя, аранжировка — Валентин Дынга.

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