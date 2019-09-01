Роботы и беспилотники: как подготовились некоторые школы Молдовы к 1 сентября

Обучение технологиям: десятки школ Молдовы вошли в проект "Класс будущего": в общей сложности речь идет о тридцати видах новых технологий в образовании, доступ к которым получат порядка 16 тысяч учащихся.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik, Дарья Чернега. Беспилотники, очки виртуальной реальности, цифровые микроскопы и наборы для сборки роботов - такая современная техника распределена в 20 молдавских лицеев, которые с нового учебного года вошли в проект "Класс будущего".

Тянуть руку не обязательно

Пилотный проект "Класс будущего" действует в Молдове начиная с 2017 года. Поначалу в нем было задействовано 11 учебных заведений страны. "Класс будущего" не только задействует современные гаджеты и девайсы в обучении детей. Как поясняют педагоги, не менее важны новые подходы в преподавании.

Учитель информатики лицея имени Георге Асаки Лидия Варзарь рассказала, что обучение в "Классе будущего" происходит по принципу работы в проектах. Дети разрабатывают их в группах, поэтому сидят они не за обычными партами по двое, а за круглыми столами по несколько человек. Так удобнее обсуждать совместный проект.

"В зависимости от того, что предусматривает проект, у каждой группы есть свое задание. В конце все элементы проекта складываются в единое целое. Таким образом, ребенок должен научиться сотрудничать как в группе, так и вне ее. Если ученику что-то не понятно, не обязательно поднимать руку. Учитель всегда стоит среди парт и видит, кто нуждается в помощи", - отметила Лидия Варзарь.

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По словам преподавателя, такие подходы развивают не только коммуникативные навыки и логическое мышление, но даже и предпринимательскую жилку. Ведь детей учат тому, чтобы проект был конкурентоспособным.

Условия финансирования

Проект "Класс будущего" реализуется благодаря частно-государственному партнерству, в котором задействованы министерство образования, культуры и исследований, проект конкурентоспособности Молдовы и фонд, созданный одним из операторов мобильной связи.

Каждому учебному заведению выделяется по 120 тысяч леев на переоборудование помещений по современным стандартам. Школы, в свою очередь, обязались сделать ремонт за свой счет. Общая стоимость инвестиций в проект "Класс будущего" составляет 12 миллионов леев.

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