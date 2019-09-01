История колокольных дел мастера из Молдовы: я думал, что за год научусь

Звук колокола зависит от множества нюансов. Если мастер очень быстро достает его из формы, металл может потрескаться, и нужного звона уже не услышать.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik, Дарья Чернега. История скульптора Андрея Дохотару лишний раз доказывает - начать творческий поиск с чистого листа можно в любом возрасте. Порядка 20 лет член Союза художников занимался скульптурой, пока однажды не нашел новое призвание в литье церковных колоколов.

Количество и качество

Сейчас в работе Андрея Дохотару большой заказ - ансамбль из семи колоколов для церкви Архангела Михаила в Кишиневе. Самый маленький колокол в этом комплекте весит 21 килограмм, самый большой - 300. Для Андрея это - самая масштабная работа с тех пор, как он начал осваивать новое ремесло. Мужчина совершил десятки ошибок, прежде чем понять, от чего зависит чистота колокольного звона.

"Я как-то позвонил в Россию Николаю Пяткову - одному из самых известных колокольных мастеров из города Каменск-Уральск. Он мне сказал - пока ты не отольешь хотя бы 200 колоколов, все равно не будет получаться, чтобы бы я тебе ни говорил. И не важно, что ты скульптор и 20 лет льешь бронзу", - рассказал об этом разговоре колокольных дел мастер.

Пока Дохотару не достиг такого количества. Руками мастера отлито порядка сотни колоколов.

© Sputnik / Литье церковных колоколов

"Смотрю - все получилось, а он не звучит"

Впервые о том, как отливаются колокола, Дохотару узнал 15 лет назад, когда коллега-скульптор показал технологию литья в цементе. Спустя время к Андрею обратился друг с просьбой изготовить для него отдельный комплект. С тех пор начались трудоемкие и дорогостоящие эксперименты. Мастер несколько раз переделывал печи, пробовал разные материалы, пока не нашел свои секреты мастерства.

"Было лето, когда один колокол на 32 килограмма я переливал пять раз. Не то, чтобы он не получался, я пытался сделать его в разных технологиях. В гипсе, в цементе, в песке с жидким стеклом. Я искал разные звучания. Однажды было такое, что я не рассчитал центр колокола, и он не был сбалансирован. Смотрю, все получилось, а колокол не звучит", - поделился воспоминаниями Дохотару.

Скульптор рассказал, что звук колокола может зависеть даже от того, с какой скоростью мастер достает его из формы. Если очень быстро, металл может потрескаться, и нужного звона уже не услышать. А еще есть такие нюансы как толщина профиля, температура и состав сплава. Вес и размер языка, которым ловко управляет звонарь, обязательно должен соответствовать габаритам колокола.

© Sputnik / Литье церковных колоколов

На советских остатках

Металл для колокола - это сплав меди и олова. Сырье для производства Дохотару заказывает на Украине, а также находит старые, еще советские запасы в Кишиневе. Говорит, когда они иссякнут, придется заказывать медь и олово из дальнего зарубежья. На качестве сырья мастер экономить не собирается - иначе не будет звучания. Колокола, отлитые Андреем, звучат в Италии, под Бельцами и в Страшенах.

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