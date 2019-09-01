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Общественный транспорт

Власти подготовили сюрприз: троллейбусы и маршрутки будут ездить по-другому

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Осень начинается с новых подарков от кишиневской примэрии: в столице решили изменить маршруты некоторых категорий общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. С воскресенья, 1 сентября, в Кишиневе вступают в силу изменения маршрутов ряда столичных троллейбусов и микроавтобусов. Об этом предупреждает примэрия (мэрия) столицы.

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Иначе будут курсировать троллейбусы №37, которые связывают Кишинев с пригородом Бубуечь. В черте города они будут ездить с бульвара Ю. Гагарина по бульварам К. Негруцци, Штефана чел Маре, улицам Измаильская, Заводская (Узинелор), а в пригороде Бубуечь – по улице Т. Бубуег (центр); в обратном направлении из пригорода с улицы Т. Бубуег, а в Кишиневе – по улицам Заводская, Измаильская, бульварам Д. Кантемира и Ю. Гагарина.

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Также частично изменился маршрут микроавтобусов №117, который связывает столицу с пригородом Колоницей. В черте этого населенного пункта маршрутки будут ездить по улицам Стежарилор, Будешть, Штефана чел Маре, а по городу – по улицам Вадул-луй-Водская, Н.М. Спэтарул, Джинта Латинэ, бульвару Мирча чел Бэтрын, улицам А. Руссо, Н. Димо, Академика А. Сахарова, Д. Рышкану, Аэродромной, А. Дога, Т. Владимиреску, Измаильской, А. Янку, Тигина, 31 Августа 1989 года. Обратно – из Кишинева по улицам 31 Августа 1989 года, Измаильской, Т. Владимиреску, А. Дога, Аэродромной, Д. Рышкану, Академика А. Сахарова, Н. Димо, А. Руссо, Джинта Латинэ, Н.М. Спэтарул, Вадул-луй-Водская, а в черте пригорода – по улицам Штефана чел Маре, Будешть, Стежарилор.

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