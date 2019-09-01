Этого не ожидал никто: видео одной из рек Кишинева шокировало соцсети

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Молднет сотряс ролик, на котором видно, как в реку Днестр из очистной станции сбрасывается вода густого белого цвета.

"Кишинев "формирует" реку Бык. Проще говоря, вся вода, которую мы черпаем из Днестра, попадает потребителю уже очищенной и используется каждым из нас, после чего ее путь продолжается в канализационную сеть, а затем на станции она подвергается "очищению" и сбрасывается в реку Бык", - написала в соцсетях экс-гендир предприятия Apă-Canal Chişinău Вероника Херца.

По ее словам, на видео, которое она отсняла, изображен процесс сбрасывания воды с очистной станции в водоем. Жидкость при этом белого цвета.

"Ждем от властей презентации правдивой информации о том, что происходит. Кто-то может сказать, что это из-за восстановления станции и отсутствия функциональных возможностей до необходимых мощностей. Только в этом случае цвет воды будет не белый, а ближе к черному... Это было в начале августа этого года, по крайней мере", - сказала Херца.

Как отметила экс-глава Apă-Canal, опыт сентября 2016 года показал, что в случае выхода из строя станции она возвращается к параметрам, установленным более чем за один месяц.

"Необходимы срочные меры. Ждем не только заявлений для прессы, но и действий", - сказала она.

Ранее предприятие Apă-Canal Chişinău сообщило, что готово к проверке очистной станции компетентными органами и проведению замеров выбросов загрязняющих воздух веществ. Так в компании прокомментировали участившиеся случаи жалоб жителей молдавской столицы на неприятный запах в городе.

Как заявили в АО "Apă-Canal Chişinău", "сточные воды муниципия собирают несколько основных коллекторов – коллекторы на правом и левом берегах Быка, размером 2х2,5 метра, через которые сточные воды попадают в очистную станцию". Сама станция, как пояснили на предприятии, - это "комплекс открытых сооружений, оборудования и сетей, обеспечивающих биологическую очистку по классической схеме".

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"Технологический процесс очистки сточных вод в муниципии Кишинев проводится в соответствии с положениями Правил по технической эксплуатации систем водоснабжения и эвакуации сточных вод из населенных пунктов", - подчеркнул поставщик воды.

Предприятие обратило внимание, что "в данный момент очистная станция работает при нормальных параметрах, а других выбросов и доставки грязи нет".

"В последние дни неприятный запах есть одновременно в нескольких зонах города. Когда потоки воздуха движутся в одном направлении, означает, что источник загрязнения и запаха не обязательно обусловлен деятельностью очистной станции", - заявили в АО "Apă-Canal Chişinău".

Поставщик воды добавил, что готов к сотрудничеству для проверки деятельности очистной станции.

"Мы открыты к сотрудничеству, как с заинтересованной стороной, так и с представителями компетентных органов государства, которые могут провести инспекцию очистной станции и провести замеры выбросов загрязняющих воздух веществ на территории станции, в том числе на участках, где в Кишиневе сохраняется неприятный запах", - заключили в АО "Apă-Canal Chişinău".

Проект по реабилитации очистных сооружений начат в 2017 году. К началу 2019-го он оказался выполнен на 60%.

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В феврале этого года "Apă-Canal Chişinău" пообещало избавить Кишинев от неприятного запаха с помощью немецкого оборудования. Речь идет о двух центрифугах, которые обезвоживают ил. Они практически полностью автоматизированы, работают в режиме нон-стоп. Но одно из основных преимуществ заключается в том, что переработанные отходы не вступают в контакт с кислородом.

До этого предприятие использовало полиэтиленовые геотубы, куда помещался весь ил, оставшийся после переработки канализационных отходов. Но это решение показало свою неэффективность. После того, как ил высыхал, его надо было эвакуировать. При вскрытии геотубов невыносимый запах вновь распространялся по столице.

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