Новый предмет для некоторых школьников в Молдове: чему их будут учить

Что из себя представляет новая дисциплина, и какие знания получат ученики на этих уроках, рассказала замглавы управления общего образования.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. С 1 сентября у молдавских школьников начинается новый учебный год.

Для некоторых из них он предполагает введение новой учебной дисциплины "Образование для здоровья", правда, входит этот предмет в категорию факультативных. Что он из себя представляет, и какие знания получают ученики на уроках, связанных именно со здоровьем, в интервью радиостудии Sputnik рассказала замглавы управления общего образования при профильном министерстве Мариана Гораш.

По словам специалиста, информация, полученная ребенком на этом предмете, культивирует в нем знания о факторах риска для психического и физического здоровья. В рамках таких уроков школьникам объяснят меры для предупреждения онкологических, кардиологических и инфекционных болезней, а также расскажут о правилах личной гигиены, здоровом питании, борьбе с насилием в образовательных учреждениях и семье. Кроме того, детям пояснят важность защиты окружающей среды.

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"Эта дисциплина о занятиях и отдыхе ребенка, здоровом питании - правильном составе рациона приема пищи в зависимости от возраста. Есть случаи, когда девочки принимают ошибочные решения относительно питания и доводят себя до анорексии", - пояснила Гораш.

По ее словам, еще один аспект, на который обращают внимание в рамках этого предмета, касается репродуктивного здоровья – взросление и развитие ребенка, изменения в подростковом возрасте, профилактика психологического и физического насилия и употребления вредных веществ.

"Когда подросток может попробовать, к примеру, немного шампанского в присутствии родителей. Говорим и борьбе со школьной травлей и защите психического здоровья", - добавила собеседница.

Факультативный предмет "Образование для здоровья" преподается учащимся с I по XII классы еще с 2015 года, правда не во всех школах. В 2018-2019 учебном году курс читался порядка 19 тысячам школьников. А с начала нового учебного года "Образование для здоровья" будет преподаваться еще в 15 образовательных учреждениях в Кагульском, Оргеевском, Резинском, Фалешстком и Унгенском районах.

Подробнее об этом можно узнать здесь.

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