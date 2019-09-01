Важно для водителей: какие изменения вступают в силу с осени

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Уже в сентябре в Молдове начинает действовать процедура мирной констатации дорожно-транспортного происшествия.

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Соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях страны были опубликованы в "Официальном мониторе" страны (Официальный вестник) еще в марте этого года. В четырехмесячный срок после этого правительство республики должно было привести в порядок нормативные акты в соответствии с этими изменениями. Для процедуры мирной констатации в случае, если у человека есть полис внутреннего страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) положения настоящего закона применяются по истечению шести месяцев после его публикации в "Официальном мониторе". "А для страхового сертификата "Зеленая карта" (в случае автотранспортного средства, находящегося в собственности или пользовании лица, застрахованного за рубежом) – по истечении 24 месяцев", - отмечено в тексте вестника.

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Таким образом, теперь незначительные дорожно-транспортные происшествия будут протоколироваться по упрощенной процедуре путем констатации ущерба по обоюдному согласию. Изменения предполагают, что участники мелкой аварии могут на месте заполнить специальный формуляр, написать заявление о возмещении ущерба и отнести бумагу в страховую компанию. У водителей должна быть страховка.

В специальный формуляр вносятся данные об участниках аварии, информация о свидетелях, если таковые имеются. Кроме того, виновник ДТП должен в письменной форме признать свою вину. Страховой компании нужно будет предоставить фотографии с места ДТП. На них должны быть отражены общая панорама с места аварии, регистрационные номера, поврежденные детали, тормозные следы и осколки деталей.

Формуляр о взаимном признании ДТП будет применяться в случае мелких аварий, в которые вовлечены не более двух транспортных средств, а повреждения автомобилей являются незначительными. Если у участников ДТП обнаружены телесные повреждения, или на месте инцидента задеты дорожные установки (столбы, заборы, здания), процедура взаимного признания не применяется. Страховая компания вправе отказаться от возмещения ущерба в случае, если документы оформлены некорректно или в них внесены ошибочные данные.

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Подобная процедура давно действует в других странах и помогает полиции сэкономить время и деньги, потраченные на оформление протоколов.

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