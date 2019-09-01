Кредитный капкан, или Как в Молдове можно попасть в лапы мошенников

Потребительские кредиты, взятые в небанковском секторе, приносят гражданам немало хлопот. Адвокаты предупреждают о множестве подводных камней, которые ждут тех, кто собирается брать такой заем – и в первую очередь это касается этапа по возмещению взятых денег.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Сначала людей привлекают удобством при выдаче займа – кредит выдается сразу же при предоставлении идентификационного документа и без каких-то формальностей. Такие выгодные условия небанковские организации приправляют еще и "вкусными" слоганами: "первый кредит бесплатный", "вернешь столько, сколько взял", "без залога".

Однако нередко подобные контракты скрывают некоторые тонкости, о которых люди даже могут не подозревать в самом начале, заявил в эфире радиостудии Sputnik адвокат Борис Друцэ.

"У подобных компаний есть штат адвокатов и юристов, которые формулируют содержание контракта на кредит так, чтобы клиент ничего не понял или не захотел ничего понимать. Человек рад, что получил деньги для решения своих проблем, но они только начинаются", - сказал собеседник.

Так, в большинстве случаев довольно небольшой кредит в две тысячи леев генерирует только за несколько месяцев долги, которые в 2-4 раза превышают сумму, взятую в заем. Это объясняется запуском механизма по санкционированию должника – процент за опоздание, комиссионные, пеня, которые установлены в довольно большом размере.

Друцэ рекомендует потенциальным клиентам небанковских кредитных организаций детально изучить условия контракта, а в случае возникающих вопросов обращаться к юристу или адвокату.

Аналитик: в какой валюте лучше брать кредит>>>

Шокирующие процентные ставки

Если раньше компаний по микрокредитованию в Молдове было не так много, то сейчас категория подобных фирм стала сильным игроком на рынке, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Им принадлежит порядка 25% рынка. В период кризиса, когда банки притормозили выдачу кредитов, компании по микрокредитованию "взяли" рынок. Сейчас, конечно, и банки набирают обороты в этом смысле", - заявил он в комментарии Sputnik.

Отвечая на вопрос, где лучше брать деньги взаем – в банке или в компании по микрокредитованию – эксперт отметил, что выбор стоит непосредственно перед самим человеком.

Квартира в кредит: почему молдаване возвращаются к ипотеке>>>

"В банках условия и процентная ставка ниже, но они более щепетильны. Проще взять кредит у микрофинансовой компании. Почему? Потому что они дают деньги легче, но за это надо платить процентные ставки", - добавил Ионицэ.

По его словам, многие небанковские финансовые организации ставят ужасающие условия.

"Самая большая процентная ставка, которую я видел, - это 400% годовых. Говорят, что есть и выше. Самое интересное, что подобные организации открыто прописывают это в контракте. Такие кредиты берут в основном люди, оказавшиеся в отчаянном положении. В небанковских организациях процентные ставки выше, чем в банках в среднем в два раза", - добавил эксперт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK