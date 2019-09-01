Парламент Молдовы перешел на русский: Гречаная объяснила это решение

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Сайт парламента Молдовы теперь доступен и на русском языке. Об этом в воскресенье заявила спикер высшего законодательного органа Зинаида Гречаная на своей странице в Facebook. До этого официальная страница парламента была представлена в течение многих лет на государственном, английском и французском языках.

"Информация на сайте парламента Молдовы теперь доступна и для русскоязычных граждан после того, как заработала русская версия сайта. Этот проект является частью всеобъемлющей политики, продвигаемой руководством парламента для обеспечения равных возможностей для всех жителей страны", - отметила Гречаная.

По ее словам, ограниченный доступ к информации поддерживает неравенство, создавая препятствия для эффективной реализации прав человека в различных сферах жизни.

Она подчеркнула, что перевод сайта на русский язык не предусматривает расходы государственного бюджета.

"В то же время влияние на уровень информированности и доступ граждан к информации возрастают с запуском русской версии сайта, учитывая, что, согласно данным переписи 2014 года, около 400 тысяч граждан Молдовы заявили, что обычно говорят на русском языке", - пояснила спикер.

Председатель высшего законодательного органа напомнила, что в 2016 году специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Рита Ижак-Ндиайе призвала молдавские власти обеспечить версии на языках меньшинств для официальных веб-сайтов.

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"В то же время, решением Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства от 2018 года, отсутствие русской версии веб-сайта парламента квалифицируется как дискриминация по признаку языка. Совет рекомендовал обеспечить доступ к информации на официальном сайте для русскоязычных граждан", - добавила Гречаная.

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По ее словам, парламент Молдовы запускает русскоязычную версию веб-сайта в соответствии с нормами законодательства о правах представителей национальных меньшинств. Закон, как отметила Гречаная, предусматривает, что государственные органы обязаны обеспечивать равный доступ всех граждан к официальной информации, представляющей общественный интерес, в том числе и на русском языке.

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