Прокуратура занялась проблемой загрязнения реки Бык: грядут проверки

Сотрудники инспекции по защите окружающей среды в Кишиневе взяли образцы воды из реки Бык на разных участках, чтобы узнать источник загрязнения.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. О проблеме загрязнения реки Бык уведомлена прокуратура - в ближайшие дни следственные органы проведут проверки у нескольких экономических агентов, которые могут загрязнять водоем в результате своей деятельности. Об этом написала госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юлиана Кантаражиу в воскресенье на своей странице в Facebook.

"В последнее время в публичном пространстве появилось много информации со стороны граждан о загрязнении реки Бык. Хотим сообщить, что министерство окружающей среды приняло ее к сведению", - заявила Канатаражиу.

По ее словам, 29 августа этого года сотрудники инспекции по защите окружающей среды в Кишиневе отправились на очистную станцию для расследования причины загрязнения.

"Предварительные выводы инспекции по защиты окружающей среды заключаются в том, что источников загрязнения может быть несколько, в том числе со стороны экономических агентов", - отметила госсекретарь.

Как пояснила чиновница, взяты образцы воды для проведения лабораторного исследования, которое определит источник загрязнения. Результаты лабораторного анализа будут представлены в среду.

"О загрязнении реки Бык уведомлена и прокуратура. Прокуроры и сотрудники инспекции по защите окружающей среды в Кишиневе расследуют дело и проведут в ближайшие дни проверки у нескольких экономических агентов, которые могут загрязнять воду реки Бык в результате своей деятельности", - сказала Кантаражиу.

Она подчеркнула, что лично хочет отправиться на берег Быка с внеплановой проверкой. Причем сделать это госсекретарь намерена вечером, когда, насколько ей известно, происходит сброс воды в водоем.

"Наша цель одна – вода должна быть чистой! А для этого нужно, чтобы соблюдался закон вне зависимости от формы собственности предприятия и вне зависимости от имени директора или "спин", за которыми этот директор прячется", - отметила госсекретарь.

Кантаражиу добавила, что намерена держать в курсе о ходе расследования.

Ранее предприятие Apă-Canal Chişinău сообщило, что готово к проверке очистной станции компетентными органами и проведению замеров выбросов загрязняющих воздух веществ. Так в компании прокомментировали участившиеся случаи жалоб жителей молдавской столицы на неприятный запах в городе.

Как заявили в АО "Apă-Canal Chişinău", "сточные воды муниципия собирают несколько основных коллекторов – коллекторы на правом и левом берегах Быка, размером 2х2,5 метра, через которые сточные воды попадают в очистную станцию". Сама станция, как пояснили на предприятии, - это "комплекс открытых сооружений, оборудования и сетей, обеспечивающих биологическую очистку по классической схеме".

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"Технологический процесс очистки сточных вод в муниципии Кишинев проводится в соответствии с положениями Правил по технической эксплуатации систем водоснабжения и эвакуации сточных вод из населенных пунктов", - подчеркнул поставщик воды.

Предприятие обратило внимание, что "в данный момент очистная станция работает при нормальных параметрах, а других выбросов и доставки грязи нет".

"В последние дни неприятный запах есть одновременно в нескольких зонах города. Когда потоки воздуха движутся в одном направлении, означает, что источник загрязнения и запаха не обязательно обусловлен деятельностью очистной станции", - заявили в АО "Apă-Canal Chişinău".

Поставщик воды добавил, что готов к сотрудничеству для проверки деятельности очистной станции.

"Мы открыты к сотрудничеству, как с заинтересованной стороной, так и с представителями компетентных органов государства, которые могут провести инспекцию очистной станции и провести замеры выбросов загрязняющих воздух веществ на территории станции, в том числе на участках, где в Кишиневе сохраняется неприятный запах", - заключили в АО "Apă-Canal Chişinău".

Проект по реабилитации очистных сооружений начат в 2017 году. К началу 2019-го он оказался выполнен на 60%.

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В феврале этого года "Apă-Canal Chişinău" пообещало избавить Кишинев от неприятного запаха с помощью немецкого оборудования. Речь идет о двух центрифугах, которые обезвоживают ил. Они практически полностью автоматизированы, работают в режиме нон-стоп. Но одно из основных преимуществ заключается в том, что переработанные отходы не вступают в контакт с кислородом.

До этого предприятие использовало полиэтиленовые геотубы, куда помещался весь ил, оставшийся после переработки канализационных отходов. Но это решение показало свою неэффективность. После того, как ил высыхал, его надо было эвакуировать. При вскрытии геотубов невыносимый запах вновь распространялся по столице.

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