Приоритеты XXI века: в Молдове люди живут без санузла, но с телевизором

Согласно статистике, не у каждой семьи в республике есть доступ к водопроводу и канализации. Не все в стране обеспечены и холодильниками.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. На дворе XXI век, но не у каждой семьи в Молдове найдется холодильник или санузел внутри жилища, зато телевизоров у некоторых может быть сразу несколько. Это подтверждают данные отчета Национального бюро статистики страны "Аспекты, касающиеся уровня жизни населения в 2018 году".

К примеру, в городской местности на 100 домохозяйств приходится 113 телевизоров, а в сельской – 106. А вот с холодильниками в селах наблюдается нехватка – всего 98 единиц, в городах – ровно впритык.

У семи из десяти городских семей есть компьютеры, а в сельской местности - примерно у половины домохозяйств.

"Большая часть домохозяйств в городской местности пользуется целым спектром коммунальных услуг внутри жилья (горячей водой, отоплением, газом, санузлом, канализацией и так далее), что менее характерно для сел", - отмечено в исследовании.

К примеру, электрическое освещение доступно всем гражданам страны, а вот с другими коммунальными услугами есть проблемы. Особенно тяжело жителям сельской местности.

"В городах доступ к водопроводной сети есть у 95,7% домохозяйств, к санузлу внутри жилища – у 80,9%, к канализации – у 93,8%, а к ванной или душу – у 86,3%", - сказано в отчете.

Ситуация в селах куда плачевнее. Так, доступ к водопроводу есть у 61,8% домохозяйств, к санитарному узлу внутри дома – лишь 18,8%, а к канализации – 51,5%.

© Sputnik / Vadim Rusu Обеспечение питьевой водой в Молдове

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