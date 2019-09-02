11:50 02 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD17.78
  • RUB0.27
  • RON4.15
  • UAH0.71
Поиск
Игорь Додон

Игорь Додон поздравил преподавателей и учащихся с началом учебного года

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
42 0 0

Прощайте, каникулы: в понедельник в Молдове открыли свои двери учебные заведения.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил преподавателей и учащихся с началом нового учебного года. Текст обращения опубликован на официальном сайте Президента РМ.

"Уважаемые учителя и преподаватели, вам выпала ответственная роль путеводителей и просветителей. Ваши подопечные – это самая важная часть нашего народа – дети. Я твердо убежден, что профессионализм и ответственность, которые вы проявляете в своем благородном труде, принесут прекрасные плоды в виде честных людей, любящих Родину и свой народ", — написал Додон.

Первый звонок
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове 2 сентября начинается новый учебный год

Он выразил глубокую признательность педагогам "за вложенную в своих воспитанников душу, за потерянное от тетрадей и книг зрение, за стремление сделать этот мир лучше".

Также глава государства обратился и к родителям, которых призвал активно участвовать в процессе обучения и становления подрастающего поколения. "Будем рядом с педагогами и поможем в построении образованного, интеллигентного, конкурентоспособного общества", говорится в обращении.

В Республике Молдова работает более 1200 начальных и средних общеобразовательных учреждений. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Минобразования предупреждает — сборы денег в школах запрещены
Роботы и беспилотники: как подготовились некоторые школы Молдовы к 1 сентября
Теги:
Игорь Додон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
"Ленинград" дал свой "финальный концерт" в Кишиневе - фото
Фруктовый ниндзя из Шаолиня
Фруктовый ниндзя: этот мальчик режет предметы без ножа - видео
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться