Игорь Додон поздравил преподавателей и учащихся с началом учебного года

Прощайте, каникулы: в понедельник в Молдове открыли свои двери учебные заведения.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил преподавателей и учащихся с началом нового учебного года. Текст обращения опубликован на официальном сайте Президента РМ.

"Уважаемые учителя и преподаватели, вам выпала ответственная роль путеводителей и просветителей. Ваши подопечные – это самая важная часть нашего народа – дети. Я твердо убежден, что профессионализм и ответственность, которые вы проявляете в своем благородном труде, принесут прекрасные плоды в виде честных людей, любящих Родину и свой народ", — написал Додон.

Он выразил глубокую признательность педагогам "за вложенную в своих воспитанников душу, за потерянное от тетрадей и книг зрение, за стремление сделать этот мир лучше".

Также глава государства обратился и к родителям, которых призвал активно участвовать в процессе обучения и становления подрастающего поколения. "Будем рядом с педагогами и поможем в построении образованного, интеллигентного, конкурентоспособного общества", говорится в обращении.

В Республике Молдова работает более 1200 начальных и средних общеобразовательных учреждений.

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