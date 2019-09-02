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Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без света

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Плановые отключения электроэнергии ожидаются на ряде улиц Кишинева.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. В связи с проведением плановых технических работ в понедельник, 2 сентября, в Кишиневе будут проведены плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах города.

Ботаника:

- ул. Мунчешть 1, 125-173, 326-350, переулок Мунчешть 3, переулок Мунчешть 4, 4/2 - в период с 09:00 - 17:00.

Центр:

- пр. Штефана чел Маре, 66 - в период с 09:00 - 17:00.

- ул. А. Плэмэдялэ 2-8, А. Матеевич 76, 84, 84A 111, 113/1, 113B, 119, Г. Александреску, С. Лазо 1/1, Сфатул Цэрий 1, 3, 4A - в период с 09:00 - 17:00.

Национальное агентство по регулированию в энергетике
© Sputnik / Miroslav Rotari
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- ул. Чуфля 32, 32/1, 36/1, 99, Колумна 28, К. Негруцци 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 4/3 - в период с 08:45 - 16:45.

Чеканы:

- ул. Транснистрия 16/1 - в период с 09:15 - 20:00.

Рышкановка:

-  ул. Н. Донич 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть, 22, Мирчешть, T. Панфиле 1-5, 10-62, 11-41, Валя Албэ 10, 56, Ф. Лупашку 2, 5, 16A - в период с 08:55 - 19:00.

Плановые отключения электроэнергии пройдут и в других населенных пунктах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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