В Гагаузии рекордное количество первоклассников

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. В первый день нового учебного года в школы Гагаузии пошло рекордное за последние годы количество первоклассников.

Второго сентября за школьные парты сели 1822 маленьких жителя автономии.

Это на 145 человек больше, чем в прошлом году, когда в школы было записано 1677 учеников. В 2017 году в первый класс в Гагаузии пошли 1780 детей, а в 2016 году - 1734 ребенка.

В автономии работают 49 учебных заведений, в том числе 29 лицеев, 13 гимназий, 3 гимназии-детских сада, начальная школа, спортивный лицей, школа-интернат и вспомогательная школа, сообщает региональный портал gagauzinfo.md.

В целом в Республике Молдова работают более 1200 начальных и средних общеобразовательных учреждений.

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