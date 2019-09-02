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В Гагаузии рекордное количество первоклассников

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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За парты впервые сели более 1800 маленьких жителей автономии.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. В первый день нового учебного года в школы Гагаузии пошло рекордное за последние годы количество первоклассников.

Второго сентября за школьные парты сели 1822 маленьких жителя автономии.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Это на 145 человек больше, чем в прошлом году, когда в школы было записано 1677 учеников. В 2017 году в первый класс в Гагаузии пошли 1780 детей, а в 2016 году - 1734 ребенка. 

В автономии работают 49 учебных заведений, в том числе 29 лицеев, 13 гимназий, 3 гимназии-детских сада, начальная школа, спортивный лицей, школа-интернат и вспомогательная школа, сообщает региональный портал gagauzinfo.md.

В целом в Республике Молдова работают более 1200 начальных и средних общеобразовательных учреждений. 

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Теги:
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