Киртоакэ рассказал, откуда вонь в Кишиневе - "очистные" опять подводят

Нестерпимый запах со стороны очистных сооружений мучает кишиневцев уже больше недели - утром в понедельник экс-примар Кишинева отправился с "частным визитом" на станцию очистки сточных вод и констатировал нарушения в ее работе.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. В понедельник экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ "проинспектировал" состояние очистных сооружений Кишинева, побывав там и сняв видеоролик. Выводы, к которым пришел бывший градоначальник, неутешительны. Киртоакэ, на которого большинство кишиневцев списывают вину за невыносимый запах в столице, сообщил, что станция очистки сточных вод не работает должным образом.

Бывший городской голова обвинил экономических агентов, в том числе владельцев близлежащего спиртзавода в сливе токсичных отходов производства в канализацию. Именно эти вещества, попадающие в общий сток, по его мнению, и приводят к такому невыносимому запаху в городе, который в последние дни стал особо острым и едким.

По словам Киртоакэ, подобная ситуация складывалась в 2016 году, в его бытность генпримаром Кишинева. Тогда, по утверждениям экс-мэра, слив отходов производства отходов спиртного производства привел к тому, что функциональность очистных сооружений была нарушена.

"То же самое они сделали и сейчас. Сейчас очистные сооружения в муниципии Кишинев не работают", - сообщил Киртоакэ, добавив, что отходы с очистных сооружений не сушат в геотубах, а разливают на близлежащие поля, что усиливает нестерпимый запах.

Предприятие "Apă-Canal Chişinău" готово к проверке очистной станции компетентными органами и проведению замеров выбросов загрязняющих воздух веществ, заявили в пятницу в структуре, комментируя участившиеся случаи жалоб жителей молдавской столицы на неприятный запах.

Один из кишиневцев сообщил Sputnik, что ночью 30 августа с 02.00 на Ботанике был очень сильный запах с очистных сооружений близ села Бубуечь. По словам мужчины, закрытые окна не спасали от вони. Подобные жалобы появлялись в последние дни и от других местных жителей.

Как заявили в АО "Apă-Canal Chişinău", "сточные воды муниципия собирают несколько основных коллекторов – на правом и левом берегах Быка, размером 2х2,5 метра, через которые сточные воды попадают в очистную станцию". Сама станция, как пояснили в предприятии, - это "комплекс открытых сооружений, оборудования и сетей, обеспечивающих биологическую очистку по классической схеме".

"Технологический процесс очистки сточных вод в муниципии Кишинев проводится в соответствии с положениями Правил по технической эксплуатации систем водоснабжения и эвакуации сточных вод из населенных пунктов", - подчеркнул поставщик воды.

Предприятие обратило внимание, что "в данный момент очистная станция работает при нормальных параметрах, а других выбросов и доставки грязи нет".

"В последние дни неприятный запах есть одновременно в нескольких зонах города. Когда потоки воздуха движутся в одном направлении, означает, что источник загрязнения и запаха не обязательно обусловлен деятельностью очистной станции", - заявили в АО "Apă-Canal Chişinău".

Поставщик воды добавил, что готов к сотрудничеству для проверки деятельности очистной станции.

"Мы открыты к сотрудничеству, как с заинтересованной стороной, так и с представителями компетентных органов государства, которые могут провести инспекцию очистной станции и провести замеры выбросов загрязняющих воздух веществ на территории станции, в том числе на участках, где в Кишиневе сохраняется неприятный запах", - заключили в АО "Apă-Canal Chişinău".

Проект по реабилитации очистных сооружений начат в 2017 году. К началу 2019-го он оказался выполнен на 60%.

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