Зловонный Кишинев - в примэрии объяснили причину неприятного запаха

Кишиневцев вторую неделю мучает едкий запах, который порывы ветра разносят в большинство районов города со стороны очистных сооружений, примэрия муниципия вышла с разъяснением ситуации.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Неприятный и едкий запах, преследующий кишиневцев в последние несколько дней, стал просто нестерпимым, особенно в столичных секторах Чеканы и Ботаника. В примэрии (мэрии) муниципия изучили техническое состояние станции очистки сточных вод и объяснили, что запах распространяется не по причине неисправностей.

© Photo: Primăria Municipiului Chişinău Очистная станция в городе Кишинев

"Станция очистки сточных вод в Кишиневе работает в нормальном режиме. Аварий или других неисправностей, которые могли угрожать нормальной работе очистных сооружений, в последнее время не обнаружено", - говорится в сообщении для прессы, распространенном примэрией Кишинева.

© Photo: Primăria Municipiului Chişinău Очистная станция в городе Кишинев

По результатам проведенной проверки также уточнили, что технологический процесс очистки сточных вод проходит с соблюдением всех необходимых норм. К такому выводу пришли эксперты рабочей группы, в которую вошли представители АО "Apă-Canal Chișinău", профильных управлений примэрии и муниципальные советники.

© Photo: Primăria Municipiului Chişinău Очистная станция в городе Кишинев

Местная администрация города направила запрос в Муниципальный центр общественного здоровья и в Инспекторат по защите окружающей среды для взятия на анализ проб воды из реки Бык, чтобы определить источник загрязнения. Проверки также будут проведены на близлежащих предприятиях, которые могут сбрасывать тонны токсичных отходов в реку Бык в непосредственной близости к очистной станции.

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