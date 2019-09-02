Зловонный Кишинев - в примэрии объяснили причину неприятного запаха

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Неприятный и едкий запах, преследующий кишиневцев в последние несколько дней, стал просто нестерпимым, особенно в столичных секторах Чеканы и Ботаника. В примэрии (мэрии) муниципия изучили техническое состояние станции очистки сточных вод и объяснили, что запах распространяется не по причине неисправностей.
"Станция очистки сточных вод в Кишиневе работает в нормальном режиме. Аварий или других неисправностей, которые могли угрожать нормальной работе очистных сооружений, в последнее время не обнаружено", - говорится в сообщении для прессы, распространенном примэрией Кишинева.
По результатам проведенной проверки также уточнили, что технологический процесс очистки сточных вод проходит с соблюдением всех необходимых норм. К такому выводу пришли эксперты рабочей группы, в которую вошли представители АО "Apă-Canal Chișinău", профильных управлений примэрии и муниципальные советники.
Местная администрация города направила запрос в Муниципальный центр общественного здоровья и в Инспекторат по защите окружающей среды для взятия на анализ проб воды из реки Бык, чтобы определить источник загрязнения. Проверки также будут проведены на близлежащих предприятиях, которые могут сбрасывать тонны токсичных отходов в реку Бык в непосредственной близости к очистной станции.
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