Уголовные дела о прослушке будет расследовать Антикоррупционная прокуратура

Проверки начались после информации о том, что в 2017-2019 годах многих политиков, представителей гражданского общества, журналистов и других публичных лиц прослушивали.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу 2 сентября распорядился передать три уголовных дела по факту прослушки телефонов в 2017-2019 годах в Антикоррупционную прокуратуру, которая будет заниматься их расследованием. Об этом сообщили в понедельник в Генпрокуратуре страны.

В начале июля министр внутренних дел Андрей Нэстасе заявил в эфире одного из частных телеканалов, что у лидеров предыдущей парламентской коалиции была своя, налаженная система прослушивания телефонных разговоров неугодных граждан. По официальной статистике, число прослушиваемых абонентов в Молдове возросло с 2014 года вдвое - с 5 тысяч 900 человек до 12 тысяч к концу 2018 года. Несколькими днями позже в парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку провели слушания представителей спецслужб Молдовы, которые применяют особые меры (в виде прослушивания - ред.) при расследовании ряда правонарушений.

В итоге констатировали, что количество прослушивания телефонных разговоров граждан Молдовы за последний год возросло: прокуроры говорили о трех с половиной тысячах случаев, в Службе информации и безопасности заявили о семи тысячах "прослушек".

Управление уголовного преследования и криминалистики проверило законность уголовно-процессуальных действий, специальных мер расследования и решений прокуроров, следователей и судей на предмет выдачи разрешения и проведения прослушек по трем уголовным делам, об открытии которых в Генпрокуратуре сообщили еще 8 августа.

Тогда же в ведомстве пояснили, что "проверки начались после заявлений в прессе, что в 2017-2019 годах многих политиков, представителей гражданского общества, журналистов и других публичных лиц прослушивали, подозревая в попытках организовать массовые беспорядки и руководить ими".

В Генпрокуратуре добавили, что констатированы пробелы процессуального характера, что могло нарушить "основные праве – на личную жизнь и семью, путем, предположительно, незаконного сбора информации с использованием специальных прослушивающих устройств и слежки".

"В основе распоряжения о проведении уголовного расследования Антикоррупционной прокуратурой лежит комплексный характер вопросов и специфика прав и конституционных гарантий граждан, нарушенных при незаконной прослушке и сборе информации", - заявили в понедельник в Генеральной прокуратуре.

В рамках трех уголовных дел будет проверена законность, обоснованность и уместность проведения специальных действий в рамках расследований. Предстоит высказаться о действиях ответственных лиц.

Эксперты ранее заявляли, что рост количества случаев слежки за телефонными разговорами граждан страны демонстрируют, что подобные специальные меры использовались со злоупотреблениями.

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