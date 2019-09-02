Таможня дает добро - сколько денег собрали в госбюджет Молдовы в августе

Значительные суммы принесли таможенные пошлины, которые удалось собрать в государственную казну в последний месяц лета.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Порядка двух миллиардов леев удалось собрать в виде пошлин сотрудникам Таможенной службы республики за август текущего года. За этот период было подано более 50 тысяч таможенных деклараций.

Всего с начала текущего года таможенники собрали в государственный бюджет 14 миллиардов 311 тысяч леев, улучшив показатели прошлого года на 778 миллионов леев.

Однако за последний месяц лета на таможенных пунктах пропуска страны было неспокойно. Сотрудникам Таможенной службы республики удалось пресечь 841 правонарушение.

Самые распространенные из них - нахождение на территории Молдовы сверх разрешенного законодательством срока автомобилей с иностранными номерными знаками. Также среди нарушений таможенного законодательства - попытки избежать оформления декларации на перевозимые товары широкого потребления.

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Более миллиона 300 тысяч леев собрали сотрудники службы в виде штрафов за нарушение законодательства гражданами Молдовы и иностранцами, пересекавшими таможенные КПП.

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