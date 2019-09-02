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КПП Паланка-Маяки-Удобное, архивное фото.

Таможня дает добро - сколько денег собрали в госбюджет Молдовы в августе

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Значительные суммы принесли таможенные пошлины, которые удалось собрать в государственную казну в последний месяц лета.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Порядка двух миллиардов леев удалось собрать в виде пошлин сотрудникам Таможенной службы республики за август текущего года. За этот период было подано более 50 тысяч таможенных деклараций.

Всего с начала текущего года таможенники собрали в государственный бюджет 14 миллиардов 311 тысяч леев, улучшив показатели прошлого года на 778 миллионов леев. 

Лилия Болокан
© Sputnik / Osmatesco
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Однако за последний месяц лета на таможенных пунктах пропуска страны было неспокойно. Сотрудникам Таможенной службы республики удалось пресечь 841 правонарушение.

Самые распространенные из них - нахождение на территории Молдовы сверх разрешенного законодательством срока автомобилей с иностранными номерными знаками. Также среди нарушений таможенного законодательства - попытки избежать оформления декларации на перевозимые товары широкого потребления.

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Более миллиона 300 тысяч леев собрали сотрудники службы в виде штрафов за нарушение законодательства гражданами Молдовы и иностранцами, пересекавшими таможенные КПП.

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