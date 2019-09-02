Проверили и ужаснулись: жителей Молдовы кормят страшной нитратной отравой

Специалисты Национального центра по защите прав потребителей продолжили проверки на содержание нитратов во фруктах и овощах, реализуемых с прилавков столичных супермаркетов - большинство плодов просто опасны для употребления в пищу.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. В молдавской столице сложилась крайне опасная ситуация - в большинстве супермаркетов Кишинева продают фрукты и овощи, которые по содержанию нитратов просто непригодны к употреблению.

К подобному выводу пришли специалисты Национального агентства по защите прав потребителей, взяв на анализ нектарины, репчатый лук, арбузы, дыни и виноград, продающиеся в магазинах города.

Такого же мнения придерживаются в Национальном агентстве продовольственной безопасности (ANSA), где сообщили, что в июле 2019 года были взяты 272 пробы овощей и фруктов в супермаркетах и на рынках Кишинева. Специалисты ANSA пришли к выводу, что ситуация катастрофическая, а содержание нитратов в большинстве плодов в разы превышает допустимые нормы.

Наличие нитратов во фруктах и овощах простому покупателю можно определить при помощи специального устройства - нитратомера. Повышенное содержание нитратов в плодоовощной продукции может вызвать ряд серьезных последствий для здоровья.

Прежде всего, это острое пищевое отравление, сопровождающееся повышением температуры тела, рвотой, жидким стулом, отсутствием аппетита и краткосрочным снижением иммунитета.

Наибольшую опасность в плане содержания нитратов таят в себе арбузы и баклажаны, которые раньше срока появляются на сельскохозяйственных рынках. Как правило, именно эти плоды впитывают в себя нитраты, как губка.

Однако, если содержание нитратов в плоде совсем незначительное, а человек употребляет их без ощутимого вреда для здоровья, эти вещества все равно накапливаются в организме и приводят к развитию гастрита, утверждают врачи. Также аккумуляция нитратов в организме приводит к развитию тяжелых заболеваний кишечника и к различным видам аллергических реакций.

Еще один распространенный стереотип - не есть овощи и фрукты зимой, считая, что в них много нитратов. Как раз в холодное время года их содержание в плодоовощной продукции ничтожно мало, а в сезон, летом, когда народ сметает с прилавков долгожданные фрукты или овощи, риск отравиться - максимальный.

Между тем, арбузы, выращенные без применения азотных удобрений, очень полезны для организма. Если употреблять хотя бы одну дольку таких ягод в день, организм быстро очистится от токсинов, человеку не грозит обезвоживание в жаркое время года.

Обилие содержание глюкозы в арбузах обеспечит лучшую мозговую деятельность. Также, по словам врачей, употребление в пищу этих ягод помогает исключить проблемы со зрением, стимулирует здоровье сердца, исключает риск развития депрессии. Также арбузы очень полезны для мужчин.

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