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Такси

Секс, алкоголь и "шансон" - кто должен проверять таксистов на адекватность

CC0 / Pixabay / jackmac34
Общество
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Непредсказуемое поведение некоторых кишиневских таксистов все чаще тревожит кишиневцев и гостей молдавской столицы - неизвестно, как поведет себя владелец машины с "шашечкой" на крыше в темном переулке.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik, Андрей Петрик. В сводки ДТП, еженедельно представляемые полицией, нередко попадают машины такси. Конечно, зачастую виновниками инцидентов на трассе становятся водители частных авто. Но нередко в списке виновных оказываются и водители машин с "шашечками" на крыше.

Время - деньги

Этому есть резонное объяснение: на фоне жесткой конкуренции (ведь служб такси в столице более, чем достаточно - ред.) "частные извозчики" должны соревноваться в ретивости, подтверждая старое, как мир, утверждение, что время — это деньги.

Тут, как говорится, крутись, как хочешь, чтобы заработать: спеши, лети, превышай допустимую скорость, "подрезай". На такие вынужденные нарушения, совершаемые во благо клиентов, пассажиры "закрывают глаза", так как сами заинтересованы быстрее добраться до места назначения.

Такси
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Но совершенно другое впечатление на пассажиров оказывает легкая и видимая невооруженным глазом невменяемость "частного извозчика".

В такой ситуации, сев в такси, хочешь-не хочешь, а невольно заботишься о себе, жизни и здоровье своих попутчиков. Не секрет, и это подтверждают многие попавшие в один салон со слегка нетрезвым или по-другому одурманенным таксистом пассажиры, что случаи с водителем "навеселе" довольно распространены.

Домогательства и мат в обмен за поездку

Кошмарная история произошла в Кишиневе: молодая девушка села в такси, почувствовала себя плохо, а дальше все, как в тумане – ее отвезли не по тому адресу, украли деньги и некоторые вещи... на руках у девушки царапины, на коленях синяки, одежда в грязи.

Обо всем этом пострадавшая рассказала в социальных сетях. Она подробно описала, что с ней произошло. Все случилось в понедельник, 26 августа. Девушка вызвала машину одной из столичных служб такси от паспортного стола на улице М.Еминеску (центр Кишинева).

"Он отвез меня не по тому адресу. В авто мне стало плохо. Ничего не помню. Из рюкзака пропали деньги и телефон. Это были последние 1027 леев", – написала девушка. По ее словам, исчезли и лекарства – для глаз, витамины, а также средства интимной гигиены. Кроме того, как отметила девушка, пропал даже хот-дог.

"Осталась в рюкзаке грязная кофта, испачканная землей, ежедневник с вырванными записями, ключ и бюстгальтер, который не знаю, как там оказался. Я была в белой майке (она осталась чистой), а джинсы в земле-пыли. Руки исцарапаны и в синяках. Колени под джинсами побиты", - отметила она.

Такси
CC0 / Pixabay / MichaelGaida
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Девушка рассказала, что в полусознательном состоянии добралась с улицы Куза-Водэ до Трояна/Гренобле.

"Дома обнаружила пропажу. Дальше галлюцинации и сильная одышка. Скорая. Звонила в службу такси во вторник. Оператор говорит, что в тот день поступала еще одна жалоба на него (водителя – ред.) - приставал к девушке и снял украшения. Служба не может найти своего работника - он пропал", - сообщила потерпевшая.

В среду, по ее словам, она еще раз позвонила, и ее сразу спросили: "Пропали 50 евро?".

"Говорю, что нет - леи. То есть 3 случая за день… Ответ: мы не даем данные о личности водителя. Заявление в полицию написала - говорят ждать, но не известно сколько", - заключила она.

Пользователи соцсетей сочувствуют и сопереживают пострадавшей девушке. Свою историю она рассказала инкогнито. Она пояснила, что пока не получит ответ от полиции, не хочет раскрывать информацию о себе. На вопрос о том, может ли она описать водителя такси и рассказать, брала ли она что-то из его рук, когда села в машину, девушка отметила, что не помнит абсолютно ничего.

"После таких случаев вообще должны лишить права на работу эту фирму, службу", - написала одна из пользователей Facebook.

"Находится за полчаса, просто органам это не нужно. Это нужно вам", - с сожалением отметил другой пользователь.

"Сотрудник этого же такси во вторник в аэропорту так обложил матом пассажирку, что очень хотелось запаковать его в багаж. Теперь есть понимание, какую службу вызывать никогда не стоит... Да и вообще: не вызывайте никогда эконом, если нет баллончика в сумке, и вы одна", - посоветовал пострадавшей еще один пользователь.

Такси, фото из архива
© cont.ws
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Шансон и бакон

Кто должен отвечать за то, чтобы водитель такси садился за руль трезвый, как стеклышко, и какова процедура проверки "частных извозчиков" на адекватность?

Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал заместитель председателя Союза автоводителей Олег Кожокару.

"Здесь должна осуществляться процедура общепринятого формата по допуску автомобилей и водителей на линию, а именно: все шоферы должны ежедневно подвергаться предрейсовому медосмотру, в том числе на содержание алкоголя или запрещенных субстанций. Это особенно важно при пассажирских перевозках, поскольку водитель в данном случае несет полную юридическую, административную и уголовную ответственность по сохранению здоровья и жизни клиентов", — заявил собеседник.

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В частных беседах с корреспондентом Sputnik Молдова, сами таксисты рассказывали, что в нескольких службах присутствует подобная практика. Однако в целом ряде компаний, предоставляющих услуги частного извоза, как правило, сменщик, дежуривший в ночь, помыв машину, передает ее напарнику, подвозя ее чуть ли не к подъезду.

Естественно, в этих условиях ни о каком медицинском освидетельствовании состояния шофера и речи быть не может. Соответственно, никто не может с уверенностью говорить о том, не участвовал ли водитель вечером в пьяных посиделках с друзьями и не баловался ли, случайно, чем-то еще перед тем, как сесть за руль.

"Конечно, в большинстве случаев водитель такси сам заинтересован больше заработать. В этих условиях думать о каких-то сомнительных развлечениях ему не резон. Но инциденты с нетрезвыми или одурманенными водителями за рулем происходят, в первую очередь, из-за прямой халатности администраторов служб такси, а также в силу попустительства контролирующих органов, которые не до конца справляются с возложенными на них обязанностями", — подчеркнул Кожокару.

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Теги:
неадекватность, адекватность, водители, Кишинев, такси


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