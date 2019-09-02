Секс, алкоголь и "шансон" - кто должен проверять таксистов на адекватность

Непредсказуемое поведение некоторых кишиневских таксистов все чаще тревожит кишиневцев и гостей молдавской столицы - неизвестно, как поведет себя владелец машины с "шашечкой" на крыше в темном переулке.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik, Андрей Петрик. В сводки ДТП, еженедельно представляемые полицией, нередко попадают машины такси. Конечно, зачастую виновниками инцидентов на трассе становятся водители частных авто. Но нередко в списке виновных оказываются и водители машин с "шашечками" на крыше.

Время - деньги

Этому есть резонное объяснение: на фоне жесткой конкуренции (ведь служб такси в столице более, чем достаточно - ред.) "частные извозчики" должны соревноваться в ретивости, подтверждая старое, как мир, утверждение, что время — это деньги.

Тут, как говорится, крутись, как хочешь, чтобы заработать: спеши, лети, превышай допустимую скорость, "подрезай". На такие вынужденные нарушения, совершаемые во благо клиентов, пассажиры "закрывают глаза", так как сами заинтересованы быстрее добраться до места назначения.

Но совершенно другое впечатление на пассажиров оказывает легкая и видимая невооруженным глазом невменяемость "частного извозчика".

В такой ситуации, сев в такси, хочешь-не хочешь, а невольно заботишься о себе, жизни и здоровье своих попутчиков. Не секрет, и это подтверждают многие попавшие в один салон со слегка нетрезвым или по-другому одурманенным таксистом пассажиры, что случаи с водителем "навеселе" довольно распространены.

Домогательства и мат в обмен за поездку

Кошмарная история произошла в Кишиневе: молодая девушка села в такси, почувствовала себя плохо, а дальше все, как в тумане – ее отвезли не по тому адресу, украли деньги и некоторые вещи... на руках у девушки царапины, на коленях синяки, одежда в грязи.

Обо всем этом пострадавшая рассказала в социальных сетях. Она подробно описала, что с ней произошло. Все случилось в понедельник, 26 августа. Девушка вызвала машину одной из столичных служб такси от паспортного стола на улице М.Еминеску (центр Кишинева).

"Он отвез меня не по тому адресу. В авто мне стало плохо. Ничего не помню. Из рюкзака пропали деньги и телефон. Это были последние 1027 леев", – написала девушка. По ее словам, исчезли и лекарства – для глаз, витамины, а также средства интимной гигиены. Кроме того, как отметила девушка, пропал даже хот-дог.

"Осталась в рюкзаке грязная кофта, испачканная землей, ежедневник с вырванными записями, ключ и бюстгальтер, который не знаю, как там оказался. Я была в белой майке (она осталась чистой), а джинсы в земле-пыли. Руки исцарапаны и в синяках. Колени под джинсами побиты", - отметила она.

Девушка рассказала, что в полусознательном состоянии добралась с улицы Куза-Водэ до Трояна/Гренобле.

"Дома обнаружила пропажу. Дальше галлюцинации и сильная одышка. Скорая. Звонила в службу такси во вторник. Оператор говорит, что в тот день поступала еще одна жалоба на него (водителя – ред.) - приставал к девушке и снял украшения. Служба не может найти своего работника - он пропал", - сообщила потерпевшая.

В среду, по ее словам, она еще раз позвонила, и ее сразу спросили: "Пропали 50 евро?".

"Говорю, что нет - леи. То есть 3 случая за день… Ответ: мы не даем данные о личности водителя. Заявление в полицию написала - говорят ждать, но не известно сколько", - заключила она.

Пользователи соцсетей сочувствуют и сопереживают пострадавшей девушке. Свою историю она рассказала инкогнито. Она пояснила, что пока не получит ответ от полиции, не хочет раскрывать информацию о себе. На вопрос о том, может ли она описать водителя такси и рассказать, брала ли она что-то из его рук, когда села в машину, девушка отметила, что не помнит абсолютно ничего.

"После таких случаев вообще должны лишить права на работу эту фирму, службу", - написала одна из пользователей Facebook.

"Находится за полчаса, просто органам это не нужно. Это нужно вам", - с сожалением отметил другой пользователь.

"Сотрудник этого же такси во вторник в аэропорту так обложил матом пассажирку, что очень хотелось запаковать его в багаж. Теперь есть понимание, какую службу вызывать никогда не стоит... Да и вообще: не вызывайте никогда эконом, если нет баллончика в сумке, и вы одна", - посоветовал пострадавшей еще один пользователь.

Шансон и бакон

Кто должен отвечать за то, чтобы водитель такси садился за руль трезвый, как стеклышко, и какова процедура проверки "частных извозчиков" на адекватность?

Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал заместитель председателя Союза автоводителей Олег Кожокару.

"Здесь должна осуществляться процедура общепринятого формата по допуску автомобилей и водителей на линию, а именно: все шоферы должны ежедневно подвергаться предрейсовому медосмотру, в том числе на содержание алкоголя или запрещенных субстанций. Это особенно важно при пассажирских перевозках, поскольку водитель в данном случае несет полную юридическую, административную и уголовную ответственность по сохранению здоровья и жизни клиентов", — заявил собеседник.

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В частных беседах с корреспондентом Sputnik Молдова, сами таксисты рассказывали, что в нескольких службах присутствует подобная практика. Однако в целом ряде компаний, предоставляющих услуги частного извоза, как правило, сменщик, дежуривший в ночь, помыв машину, передает ее напарнику, подвозя ее чуть ли не к подъезду.

Естественно, в этих условиях ни о каком медицинском освидетельствовании состояния шофера и речи быть не может. Соответственно, никто не может с уверенностью говорить о том, не участвовал ли водитель вечером в пьяных посиделках с друзьями и не баловался ли, случайно, чем-то еще перед тем, как сесть за руль.

"Конечно, в большинстве случаев водитель такси сам заинтересован больше заработать. В этих условиях думать о каких-то сомнительных развлечениях ему не резон. Но инциденты с нетрезвыми или одурманенными водителями за рулем происходят, в первую очередь, из-за прямой халатности администраторов служб такси, а также в силу попустительства контролирующих органов, которые не до конца справляются с возложенными на них обязанностями", — подчеркнул Кожокару.

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