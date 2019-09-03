На каких улицах в Кишиневе временно отключат свет

Публикуем список улиц столицы, на которых планируются отключения электричества.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщила, что для проведения технических работ будут проведены плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- пр. Штефана чел Маре, 66 - в период с 09:00 - 17:00.

- ул. Чуфля, 32, 32/1, 36/1, 99, Колумна, 28, К. Негруцци, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 4/3 - в период с 08:45 - 16:45.

Чеканы:

- ул. Мештерул Маноле 5 - в период с 09:15 - 20:00.

Рышкановка:

- ул. Н. Донич, 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть, 22, Мирчешть, T. Панфиле, 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Валя Албэ, 10, 56, Ф. Лупашку, 2, 5, 16A - в период с 08:55 - 19:00.

- ул. Мирчешть, 56 - в период с 09:00 - 17:00.

Буюканы:

- ул. Каля Ешилор, 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэрашь 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыней 95, 99, 107, 107/2, 128A - в период с 08:50 - 19:00.

- ул. Пяца Унирий Принчипателор, 3 - в период с 09:30 - 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться на сайте поставщика.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

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