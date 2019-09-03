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Деньги

Центр антикоррупции занялся борьбой с поборами в школах и детсадах

CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
Общество
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Теперь на вымогательство денег администрациями школ можно пожаловаться по телефону "горячей линии".

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Начало учебного года по-своему отметил Национальный антикоррупционный центр (CNA). Со 2 сентября здесь открыта "горячая" телефонная линия, куда можно пожаловаться на поборы в школах и детских садах.

НЦБК
© Sputnik / Miroslav Rotari
Центр антикоррупции провел обыски в штаб-квартире Таможенной службы

По сообщению Центра антикоррупции, это решение принято после консультаций между директором CNA Русланом Флоча и министром образования, культуры и исследований Лилианой Николаеску-Онофрей, в ходе которых были рассмотрены несколько тем, связанных с явлением коррупции в системе образования и методам противодействия.

Оба ведомства согласовали общий план действий по искоренению практики сбора неформальных платежей в образовательных учреждениях.

Жалобы можно подавать на адрес электронной почты secretariat@cna.md, непосредственно в штаб-квартиру Центра (пр. Штефана чел Маре, 198, приемная), сделать бесплатный звонок по телефону 0 800 55555 (24 часа в сутки), а также на странице Центра в Facebook.

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Теги:
дети, Молдова, коррупция


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