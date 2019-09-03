В Молдове отмечают день Национальной армии

В состав Вооруженных сил Республики Молдова входят Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и Дунайские силы.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Вооруженные силы Молдовы отмечают во вторник, 3 сентября, День Национальной армии. Указ "Об образовании Вооруженных сил Республики Молдова" был подписан президентом Молдовы в 1991 году.

В честь праздника 1 сентября в Национальной армии был устроен День открытых дверей. Министерство обороны пригласило всех желающих отметить вместе с военными 28-летие со дня образования армии Молдовы.

В этом году присягу на верность Родине принесли более 600 молодых солдат, призванных в ряды Национальной армии.

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