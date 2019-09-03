Центр антикоррупции объявил конкурс на замещение поста замдиректора

Для того, чтобы быть выбранным, кандидат должен иметь гражданство Республики Молдова и проживать на ее территории.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (CNA) объявил конкурс на должность заместителя директора.

Для того, чтобы быть выбранным, кандидат должен иметь гражданство Республики Молдова и проживать на ее территории, иметь полную дееспособность, юридическое высшее образование, стаж работы в правовом поле не менее 10 лет и безупречную репутацию.

Кроме того, претендент на этот пост "не должен быть в течение последних двух лет членом какой-либо политической партии, не работать в постоянных органах какой-либо политической партии, не иметь судимостей и знать госязык", - сообщается в официальном пресс-релизе.

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Отмечается, что кандидаты на должность заместителя директора должны быть с медицинской точки зрения пригодны для выполнения своих обязанностей.

Заместитель директора CNA Виктор Лашков уволился с работы 15 августа.

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