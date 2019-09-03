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Памятник Штефан чел Маре

Посол РФ и министр обороны РМ возложили цветы к памятнику Штефану чел Маре

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Торжественное мероприятие состоялось в день празднования 28-летия Национальной армии Молдовы.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов совместно с министром обороны Павлом Войку принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре по случаю Дня национальной армии Республики Молдова.

Вооруженные силы Молдовы отмечают во вторник, 3 сентября, День Национальной армии.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
© Sputnik / Вадим Русу
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Указ "Об образовании Вооруженных сил Республики Молдова" был подписан президентом Молдовы в 1991 году.

В честь праздника 1 сентября в Национальной армии был устроен День открытых дверей. Министерство обороны пригласило всех желающих отметить вместе с военными 28-летие со дня образования армии Молдовы.

В этом году присягу на верность Родине принесли более 600 молодых солдат, призванных в ряды Национальной армии.

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Теги:
Национальная армия


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