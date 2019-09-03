Топ-10 мест, куда стыдно водить туристов в Кишиневе

Молдавская столица не может похвастаться большим количеством достопримечательностей и памятных мест, а из существующих далеко не все стоит показывать приезжим. Читайте подборку от Sputnik, куда нельзя водить туристов в Молдове.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik, Ольга Паскару. Порой самые популярные туристические места выглядят отвратительно: даже кишиневцам не всегда хочется там бывать.

Гид и экскурсовод по Кишиневу Федор Евстигнеев в эфире радиостудии Sputnik Молдова перечислил несколько мест, которые не стоит показывать туристам.

1. Торговые центры. Наши торговые центры еще не достигли того уровня, чтобы удивлять. И цены абсолютно не конкурентоспособные. У нас лучше повести гостя столицы на центральный рынок. Он и ближайшие улочки - это экзотика для некоторых иностранцев. Там круглый год можно найти сухофрукты и это прельщает туристов.

2. Пешеходная улица. Туристы ожидают увидеть более оживленное место, лучшего качества дорогу, музыкантов, кафе и множество сувенирных лавок. Пока это место не оправдывает своего названия.

© Sputnik / Николай Костыркин Кишинев, пешеходная улица, ремонт коммуникаций

3. Парк "Алунелул". Он скучный, там есть всего один лишь памятник. Парк, конечно же, имеет важное значения для района, но в целом специально ради него ехать не стоит.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парк "Алунелул"

4. Парк на Рышкановке Бориса Главана. Вообще все наши парки не вызывают восторга у туристов. Их инфраструктура пока несовершенная.

5. Республиканский стадион. Смотреть нечего.

© Sputnik / Osmatesco Республиканский стадион

6. Гостиница "Националь". Аналогичная ситуация.

7. Заброшенная часть Обсерватории. Заброшенные объекты не представляют интереса для туристов.

8. Зоопарк. Нужно привести в порядок инфраструктуру, зверей мало. Их жалкое положение замечают даже дети.

© Sputnik / Miroslav Rotari Бэби-бум в зоопарке Кишинева

9. Стандартные ресторанчики и кафешки. В наших заведениях нет, к сожалению, хорошего обслуживания. Это наша большая проблема. У нас до сих пор не умеют обслуживать. И у гостя сразу же возникает мысль о том, что его не хотят здесь видеть.

10. Район Ботаника или Буюканы, где нет достопримечательностей. Туристы приезжают туда и остаются недовольными.

Экскурсовод Федор Евстигнеев рассказал, что обязательно посещает с туристами водонапорную башню Кишинева, памятник промышленной архитектуры. Поднимаясь вверх, можно ознакомиться со всеми периодами истории города. Проходя по этой башне, поднимаешься на верхнюю площадку и видишь весь Кишинев. Говоря о том, что может быть необычным для иностранцев, гид сообщил, что нужно присматриваться к маленьким деталям.

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Переживающее вторую молодость озеро Валя Морилор, бывшее Комсомольское, нравится всем, главное - подать его с правильной точки. Или отреставрированный Органный зал, бывшее здание банка, на котором до сих пор сохранились определенные элементы. Евстигнеев подчеркнул, что оно стоит внимания, поскольку это абсолютно нехарактерный стиль для Кишинева. Также интересным объектом является Греческая церковь, в конструкции которой использовано уникальное сочетание красного кирпича и белого камня-ракушечника.

Одна из особенностей Кишинева – сочетание несочетаемого. Здесь оставили свой след все этносы, когда-либо проживавшие в его пределах. Евстигнеев в эфире радиостудии Sputnik Молдова отметил, что иностранцев удивляет, как в одном городе соседствуют реликвии многих народов. История Кишинева – это не только история молдаван, но и история сербов, болгар, евреев, греков, армян…

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"Иностранцам нужно показывать и объяснять: вот это церковь, которая появилась, когда сюда переселились армяне, вот этот объект построен благодаря болгарам, этот – сербам, а это остатки синагоги… Знаете, что у нас раньше было 77 синагог? Все эти здания ассоциируются с различными народами", - отметил Евстигнеев.

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