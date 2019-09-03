Посольство России поддерживает школы и детей Молдовы

Глава диппредставительства России и сотрудники посольства посетили несколько школ в различных регионах республики.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов посетил лицей имени А. Кантемира, где принял участие в линейке по случаю начала учебного года.

"В приветственном слове глава российской дипмиссии пожелал учащимся найти себя в профессии, не жалеть сил на учебу и быть достойными гражданами своей страны, а преподавателей поблагодарил за работу по сохранению русского языка в Республике Молдова", - сообщили в среду в российском диппредставительстве.

В торжественных мероприятиях в различных регионах Молдовы приняли участие сотрудники посольства. Наряду с кишиневскими лицеями с русским языком обучения дипломаты посетили школы в Бельцах и Новых Анненах.

Посольство России в Молдове уделяет пристальное внимание поддержке образования в республике. Неоднократно различные учебные заведения страны получали от дипмиссии редкие книги и учебные пособия.

© Sputnik / Николай Костыркин Эти книги гимназии подарило Посольство России в Молдове

Кроме того, в мае этого года Олег Васнецов провел встречу с делегацией директоров кишиневских школ с обучением на русском языке, которую возглавляла председатель Ассоциации доуниверситетских образовательных учреждений с обучением на русском языке Таисия Аникьева.

Тогда стороны обменялись мнениями по текущему состоянию дел в русскоязычных школах, отметив наличие возможностей интенсификации российско-молдавского гуманитарного сотрудничества.

Глава диппредставительства обратил внимание на важную роль руководителей учебных заведений в сохранении любви к русскому языку и культуре у подрастающего поколения.

В итоге участники встречи договорились поддерживать рабочие контакты.

Кроме того, под эгидой посла России в Молдове уже несколько лет работает летний лагерь отдыха для детей из социально-незащищенных семей со всех уголков страны. Помимо лекций в программе у ребят есть и развлечения – конкурсы, вечера российских фильмов, дискотеки, занятия спортом. В детский лагерь отдыха, организованный российской дипмиссией, в этом году попали 34 ребенка в возрасте от 14 до 16 лет.

Когда в Молдове каникулы и экзамены

Торжественные линейки в Молдове по случаю начала учебного года прошли 2 сентября.

По решению министерства образования, культуры и исследований страны, учебный год делится на два семестра:

I семестр 02 сентября – 24 декабря 2019 года;

II семестр 09 января – 29 мая 2020 года.

В течение года для всех учащихся устанавливаются следующие каникулы:

осенние каникулы 26.10.2019 – 03.11.2019 (9 дней);

зимние каникулы 25.12.2019 – 08.01.2020 (15 дней);

весенние каникулы 05.03.2020 – 08.03.2020 (4 дня);

Пасхальные каникулы 18.04.2020 – 27.04.2020 (10 дней);

летние каникулы 01.06.2020 – 31.08.2020 (92 дня).

Для учащихся выпускных классов, IX и XII, учебный год заканчивается 22.05.2020 года.

Выпускные экзамены проводятся в следующие сроки:

для выпускников IX класса (гимназия): 04 – 15 июня 2020 года;

для выпускников XII класса (лицей): 02 – 19 июня 2020 года.

Национальное тестирование учащихся IV классов проводится 05 – 14 мая 2020.

© Sputnik / Школьный календарь 2019/2020

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