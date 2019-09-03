В Молдове проходит круглый стол, посвященный победе во Второй мировой войне

Перед началом круглого стола состоялось открытие фотовыставки "В борьбе против нацизма мы были вместе".

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Круглый стол, посвященный победе во Второй мировой войне, проходит 3 сентября в Российском центре науки и культуры в Молдове. Об этом сообщили Sputnik организаторы мероприятия.

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"Совет Международной ассоциации дружбы и сотрудничества "Молдова и Россия" совместно с Советом ветеранов Кишинева и правлением муниципального центра этнокультурного развития MIR организуют встречу, посвященную героическому подвигу советского народа и его Красной Армии при освобождении своей страны от японской оккупации", - говорится в сообщении.

Перед началом встречи состоялось открытие фотовыставки "В борьбе против нацизма мы были вместе".

"Материалы выставки изобличают все те злодеяния, которые совершили немецкие и румынские фашисты в период оккупации Советской Молдавии", - сообщили в Международной ассоциации дружбы и сотрудничества "Молдова и Россия".

В круглом столе принимают участие историки, политологи, общественные деятели.

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Вторая мировая война продолжалась шесть лет - с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Ее последние бои велись на Дальнем Востоке. Второго сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии - союзника Германии.

В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза, ни одного из которых, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых.

Раньше в нашей республике были тысячи ветеранов ВОВ. В 2019 году рядом с нами их осталось всего около четырех сотен.

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