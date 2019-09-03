"ТЭФИ- Содружество" в Кишиневе - приедут Якубович и другие известные люди

В столице Молдовы пройдет юбилейный, десятый телевизионный фестиваль "ТЭФИ- Содружество", в Кишинев съедутся известные личности из большинства стран СНГ, которые представят свои работы компетентному жюри.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Ежегодный международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ- Содружество" пройдет в Кишиневе с 16 по 19 сентября. Он проводится в десятый раз. В столице Молдовы мероприятие состоится по инициативе президента страны Игоря Додона.

Целью фестиваля является развитие единого информационного пространства, установление сотрудничества между телекомпаниями и профессионалами медиаотрасли стран СНГ и ближнего зарубежья.

В смотре примут участие представители ведущих телеканалов СНГ из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Поддержку в проведении фестиваля оказывают Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

К участию в фестивале поступило более 75 работ – телевизионных сериалов и программ, которые производятся в странах СНГ. Лауреатов фестиваля определит экспертный совет, в состав которого вошли известные люди.

Среди них - Леонид Якубович - ведущий "Поля Чудес" на Первом канале, член Академии Российского телевидения. Оценивать работы конкурсантов в жюри также будут Ольга Филипук - генеральный Директор ООО "Яндекс. Студия", Юрий Сапронов - член Академии Российского телевидения, генеральный директор ЗАО "Всемирные Русские Студии", Александр Олейников - член Академии Российского телевидения, продюсер.

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