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В Кишиневе задержан подросток, подозреваемый в убийстве таксиста

CC0 / Pixabay / 4711018
Общество
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Несовершеннолетний расправился с пожилым мужчиной, который подвозил его, а тело спрятал в лесополосе.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. По сообщению Генерального инспектората полиции, 16-летний уроженец Сорокского района был задержан сотрудниками полиции и прокуратуры столичного сектора Чеканы по подозрению в умышленном убийстве водителя такси. Подросток признал свою вину.

Нож. Архивное фото
© Fotolia / gebphotography
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Преступление произошло 30 августа 2019 года. По данным полиции, 61-летний мужчина, который работал водителем такси, был убит несовершеннолетним, а его тело было брошено в лесополосу в Рышканском районе.

Автомобиль убитого был найден на улице Зимбрулуй в кишиневском секторе Рышкановка.

В соответствии с действующим законодательством, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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Теги:
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