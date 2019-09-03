Ни дня без подорожаний - в Кишиневе за такси придется платить больше

Многие кишиневцы заметили, что за поездку в такси приходится платить больше, чем неделей ранее, причиной стало увеличение тарифа на проезд, которое ввели многие администраторы служб частного извоза.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik, Андрей Петрик. В Кишиневе подорожали услуги некоторых фирм такси. С начала нынешней недели пассажиру, вызвавшему машину "с шашечкой", только за то, что таксист тронулся с места, придется заплатить уже 27 леев, а не 25, как было ранее.

Администраторы служб такси утверждают - причиной подорожания поездок стал рост цен на топливо в мае нынешнего года, а до сих пор фирмы работали, если не в убыток себе, то на самоокупаемость.

Владельцы фирм такси утверждают, что на увеличение тарифа настаивали сами водители, утверждавшие, что из-за дорогого топлива им сложно собрать плановую сумму, которую в каждую смену необходимо сдавать в кассу компании.

"Мы больше не можем работать со старыми тарифами, многие водители уходят с работы. Это решение запоздалое, но вынужденное", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова один из администраторов столичной службы такси.

Водитель, работающий в этой же фирме, рассказал, что в последнее время работа шла практически на износ, заработок был символическим, учитывая, что план в день приходилось сдавать по 420 леев.

"В будние дни очень сложно собрать план. Топливо мы заливаем в бак за свои деньги, то же касается и серьезных поломок. Я работаю в такси на своей машине и в последние два месяца было очень сложно заработать, несмотря на то, что летом много заказов", - уточнил собеседник.

Пассажир же возмущены очередным подорожанием, некоторые говорят, что с введением поездок по счетчику и так приходится платить на 15-20 процентов больше, а теперь эта сумма возрастет до 25-30 процентов.

"Сегодня в сфере такси царит хаос. Утром машину вызвать практически невозможно. Приходится при вызове такси говорить, что накидываешь к оплате по счетчику еще 10-15 леев. Тогда вероятность, что за тобой приедет машина, возрастает. А тут еще надо доплачивать за то, что таксист просто трогается с места, за сам факт поездки. Это - настоящий грабеж", - возмутилась одна из жительниц столичного сектора Чеканы.

С ней согласен и другой мужчина, который живет на улице Флорилор на Рышкановке.

В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова он сообщил, что, если раньше он всегда ездил на такси, опаздывая на работу или деловую встречу, сейчас старается вставать пораньше, чтобы добраться общественным транспортом.

"Пусть это и дольше, но не бьет так по семейному бюджету. В этом году услуги такси очень подорожали. Если еще год назад за поездку в Центр я платил 30-35 леев, то сегодня эта сумма составляет 45-50 леев", - рассказал мужчина.

Решить проблему с общественным транспортом в столичной примэрии предлагали давно, однако все так и осталось на словах. Вопрос, по мнению экспертов, могли бы решить небольшие пассажирские автобусы, которые необходимо пустить по второстепенным улицам города, а маршрутки, ежедневно испытывающие на прочность нервы кишиневцев, полностью упразднить.

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