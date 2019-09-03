Кишиневские неадекваты: в общественном транспорте столицы стало небезопасно

Минувшие выходные и начало нынешней недели были отмечены случаями девиантного поведения мужчин в общественном транспорте Кишинева, сексуальные домогательства по отношению к женщинам и подросткам зафиксировали свидетели.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Осенью, традиционно, по утверждениям врачей, начинаются обострения хронических психических заболеваний у людей, которые должны постоянно находиться на учете у специалистов-медиков.

Особо опасные из них содержатся на лечении в стационаре, однако менее агрессивные и, как кажется врачам, не способные нанести вред обществу, находятся на свободе и свободно разгуливают по городу. И тут, как говорится, никто не защищен от того, что такой человек может проявить странное и даже вызывающее поведение в общественном месте.

Несколько таких случаев произошло за минувшие десять дней. В первом из них очевидцы засняли на видео, как человек, находившийся явно не в себе, притерся к впереди стоящей девушке, которая сначала не замечала его домогательств.

Но мужчина был все настойчивее и пассажирка троллейбуса обнаружила, что к ней пристают в извращенной форме, после чего в салоне начался скандал. Люди вывели неадекватного секс-агрессора из салона на следующей остановке, а скандальную ситуацию удалось "замять".

Однако сложно предположить, какие впечатления остались у девушки, которая ехала в этом троллейбусе, наверняка она теперь с опаской будет заходить в переполненные салоны столичного общественного транспорта. Судя по отсутствию реакции полиции Кишинева, заявление в правоохранительные органы она подавать не стала. А зря...

Еще более неприятная история произошла в салоне троллейбуса №12, следовавшего из сектора Чеканы в Центр. Очевидцы подслушали и даже сфотографировали мужчину, который в грубой форме домогался до 15-летнего мальчика-подростка, сидевшего напротив.

Мужчина средних лет и заметным лишним весом не унимался и во всеуслышание обращался к подростку: "Выходим на следующей остановке", "Я тебе дам денег", "Тебе понравится", "Выходим и идем в стриптиз клуб". Подростка такие фразы довели до состояния, близкого к шоку, мальчик попытался выйти из троллейбуса, однако мужчина схватил его за руку. Тут вмешались очевидцы, которые вступились за ребенка, однако агрессивный мужчина свою вину отрицал.

Пассажиры троллейбуса, ставшие невольными свидетелями отвратительного инцидента, выложили фотографию неугомонного пассажира в социальные сети.

Многие из них недоумевают, почему правоохранительные органы до сих пор не отреагировали на этот шокирующий инцидент, ведь агрессор на свободе и на его уговоры может попасться другая жертва. Страшно даже предположить, какую психологическую травму получит ребенок, которого удастся заманить этому индивиду.

На запрос корреспондента Sputnik Молдова в столичной полиции по данному инциденту ничего не ответили.

Между тем, проблему с идентификацией и привлечением к ответственности по закону могла бы решить установка камер видеонаблюдения в автобусах и троллейбусах столицы.

Новые троллейбусы белорусского производства, которые собирают в Кишиневе, будут оснащены шестью бортовыми видеокамерами.

По сообщению руководства Кишиневского управления электротранспорта, 15 новых троллейбусов будут собраны в Молдове до конца 2019 года. Четыре камеры будут расположены в пассажирском салоне, а еще две камеры - на штангах, которые подсоединяются к контактной сети.

Стандартная система видеонаблюдения на троллейбусах, которые выпускает белорусское предприятие "Белкоммунмаш", состоит из набора видеокамер, которые смонтированы на дверях, а также на корпусе для обзора при движении задним ходом. Системы видеонаблюдения выпускает витебский завод "Мираж", стоимость одного комплекта - около 1200 долларов США.

В кабине водителя установлены монитор и видеорегистратор с жестким диском, на которые поступает сигнал с видеокамер. При включении задней передачи на мониторе автоматически покажется картинка с камеры заднего вида. Видео с камер записывается и хранится в течение нескольких дней.

Кроме удобства для водителя, видеокамеры будут помогать в обеспечении безопасности пассажиров и в разрешении конфликтных ситуаций.

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