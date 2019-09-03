Смрад в Кишиневе: Apă-Canal обвинил экономических агентов

Как минимум два предприятия виновны в том, что Кишинев задыхается от неприятного запаха, утверждает поставщик воды.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. АО Apă-Canal Chişinău назвал виновными в том, что кишиневцам приходится дышать смрадом, ряд экономических агентов. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник поставщиком воды.

Проблема распространяющего в молдавской столице неприятного запаха сохраняется на протяжении почти двух недель. Жалобы горожан участились в последние дни. Ряд экспертов утверждает, что вина лежит на плохо работающей очистной станции, специалисты же эту версию отвергают, заявляя, что все показатели находятся в норме.

"Источником неприятного запаха в столице является сомнительная деятельность ряда кишиневских экономических агентов. Именно тех, кто сливает напрямую в очистную станцию сточные воды с максимально допустимым уровнем загрязнения", - подчеркнули в Apă-Canal.

Поставщик воды обратил внимание, что доказательством нарушений служит то, что на сетках очистной станции нашли примерно три тонны рыбных отходов.

"Накануне специалисты Apă-Canal Chişinău провели несколько проверок у экономических агентов. У одного из них в канализации обнаружены отходы обработки рыбы", - заявил поставщик, подчеркнув, что вина за неприятный запах лежит и еще на одной фирме.

Эксперты Apă-Canal намерены подсчитать нанесенный ущерб и потребовать наказания виновных.

"Проверки экономических агентов продолжатся. Будут взяты пробы для анализов. Специалисты предполагают, что список фирм-нарушителей увеличится", - добавил поставщик воды.

Прокуратура разберется

Два уголовных дела заведены 2 сентября Генеральной прокуратурой по факту неприятного запаха, испытывающего на прочность жителей и гостей столицы вот уже вторую неделю.

Поводом для внимания прокуроров стала информация, распространенная молдавскими СМИ, где было сказано о неприятном запахе и сознательном загрязнении экономическими агентами реки Бык.

Прокуроры намерены детально расследовать все обстоятельства, приведшие к состоянию экологической катастрофы в бассейне реки Бык вниз по течению от Кишинева. Следствию предстоит установить лиц, причастных к нанесению вреда природе, а также определить размер ущерба из-за допущенной ими преступной халатности.

В ходе следствия прокуроры намерены ознакомиться с мнением контролирующих органов государства, которых попросят вынести вердикт - насколько сильный вред окружающей среде нанесли действия экономических агентов или других лиц, причастных к сложившейся ситуации.

В правительстве знают о проблеме

О проблеме загрязнения реки Бык ранее написала и госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юлиана Кантаражиу на своей странице в Facebook.

"В последнее время в публичном пространстве появилось много информации со стороны граждан о загрязнении реки Бык. Хотим сообщить, что министерство окружающей среды приняло ее к сведению", - заявила Кантаражиу.

По ее словам, 29 августа этого года сотрудники инспекции по защите окружающей среды в Кишиневе отправились на очистную станцию для расследования причины загрязнения.

"Предварительные выводы инспекции по защиты окружающей среды заключаются в том, что источников загрязнения может быть несколько, в том числе со стороны экономических агентов", - отметила госсекретарь.

Как пояснила чиновница, взяты образцы воды для проведения лабораторного исследования, которое определит источник загрязнения. Результаты лабораторного анализа будут представлены в среду.

"О загрязнении реки Бык уведомлена и прокуратура. Прокуроры и сотрудники инспекции по защите окружающей среды в Кишиневе расследуют дело и проведут в ближайшие дни проверки у нескольких экономических агентов, которые могут загрязнять воду реки Бык в результате своей деятельности", - сказала Кантаражиу.

Она подчеркнула, что лично хочет отправиться на берег Быка с внеплановой проверкой.

Проверка от Киртоакэ

В понедельник экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ "проинспектировал" состояние очистных сооружений Кишинева, побывав там и сняв видеоролик. Выводы, к которым пришел бывший градоначальник, неутешительны. Киртоакэ, на которого большинство кишиневцев списывают вину за невыносимый запах в столице, сообщил, что станция очистки сточных вод не работает должным образом.

Бывший городской голова обвинил экономических агентов, в том числе владельцев близлежащего спиртзавода, в сливе токсичных отходов производства в канализацию. Именно эти вещества, попадающие в общий сток, по его мнению, и приводят к такому невыносимому запаху в городе, который в последние дни стал особо острым и едким.

По словам Киртоакэ, подобная ситуация складывалась в 2016 году, в его бытность генпримаром Кишинева. Тогда, по утверждениям экс-мэра, слив отходов спиртного производства привел к тому, что функциональность очистных сооружений была нарушена.

"То же самое они сделали и сейчас. В настоящее время очистные сооружения в муниципии Кишинев не работают", - сообщил Киртоакэ, добавив, что отходы с очистных сооружений не сушат в геотубах, а разливают на близлежащие поля, что усиливает нестерпимый запах.

Объяснения примэрии

Неприятный и едкий запах, преследующий кишиневцев в последние несколько дней, стал просто нестерпимым, особенно в столичных секторах Чеканы и Ботаника. В местной администрации изучили техническое состояние станции очистки сточных вод и объяснили, что запах распространяется не по причине неисправностей.

© Photo: Primăria Municipiului Chişinău Очистная станция в городе Кишинев

"Станция очистки сточных вод в Кишиневе работает в нормальном режиме. Аварий или других неисправностей, которые могли угрожать нормальной работе очистных сооружений, в последнее время не обнаружено", - говорится в сообщении для прессы, распространенном примэрией Кишинева.

По результатам проведенной проверки также уточнили, что технологический процесс очистки сточных вод проходит с соблюдением всех необходимых норм. К такому выводу пришли эксперты рабочей группы, в которую вошли представители АО "Apă-Canal Chișinău", профильных управлений примэрии и муниципальные советники.

© Photo: Primăria Municipiului Chişinău Очистная станция в городе Кишинев

Местная администрация города направила запрос в Муниципальный центр общественного здоровья и в Инспекторат по защите окружающей среды для взятия на анализ проб воды из реки Бык, чтобы определить источник загрязнения. Проверки также проведут на близлежащих предприятиях, которые могут сбрасывать тонны токсичных отходов в реку Бык в непосредственной близости к очистной станции.

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