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Таможня

У желающих возглавить Таможенную службу есть месяц на подачу заявок

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Документы претендентов будут принимать до 30 сентября включительно.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Министерство финансов во вторник инициирует конкурс на должность главы Таможенной службы Молдовы, которая осталась без руководителя в конце июня этого года.

До того, с марта 2016 года, руководил ведомством Виталие Врабие, но срок его мандата истек и 27 июня было объявлено о том, что он уходит с занимаемой должности. Исполнять обязанности главы Таможенной службы тогда стал Юрие Чебан.

"Министерство финансов инициирует конкурс на должность директора Таможенной службы. Призываем к участию лиц, обладающих менеджерскими способностями, и тех, у кого высокий уровень неподкупности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. 

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Крайний срок подачи заявок – 30 сентября.

В пакет документов претенденты должны включить концепцию институционального развития Таможенной службы, предусматривающую меры по борьбе с коррупцией и контрабандой, мотивационное письмо, дипломы об образовании, декларацию об отсутствии каких-либо связей с таможенными брокерами.

Таможенная служба является административным органом власти и находится в подчинении министерства финансов. По закону, после того, как пост главы ведомства становится вакантным, в министерстве должны объявить публичный конкурс. Затем по его итогам кабмин утвердит кандидата.

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