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Ясско-Кишинёвская операция

Экспозиция в Бендерах посвящена военным событиям 75-летней давности

© Sputnik / Ольга Ландер
Общество
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Как рассказали корреспонденту Sputnik, этот выставочный проект - один из многих, организуемых Россотрудничеством в Молдове и направленных на развенчание исторических фальсификаций.

ТИРАСПОЛЬ, 3 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах вниманию публики представлено собрание материалов, посвященных 75-летию окончания Ясско-Кишиневской наступательной операции. Официальное открытие состоялось на площади Освобождения, затем экспонаты были перенесены в залы Бендерского краеведческого музея.

Выставка организована при содействии Государственного музея истории русской литературы им. В.И. Даля (Москва) и при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Молдова.

"Выставочный проект является частью комплекса проектов Россотрудничества, направленных на борьбу с фальсификацией истории", - сказал координатор проектов представительства Россотрудничества в Молдове Николай Журавлев.

Ясско-Кишинёвская операция
© Sputnik / Владимир Гальперин
Память, которую у нас не отнять: исторические кадры Ясско-Кишинёвской операции
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В экспозиции представлены уникальные фотодокументы, которые раскрывают подробности блестящей Ясско-Кишиневской операции, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной войне и ознаменовавшей освобождение республики от фашистских оккупантов. На ней продемонстрированы карты с расстановкой советских войск, линией фронта, приказы, опубликованные в газетах тех лет, исторические фотографии подготовки и проведения операции, снимки и биографии маршалов, командовавших фронтами и операцией.

Выставка продлится до середины сентября. Организаторы предполагают, что она сыграет важную просветительскую роль в том числе для молодого поколения. С ее экспонатами с началом учебного года познакомятся бендерские школьники.

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Теги:
фальсификация, Ясско-Кишиневская операция, Ясско-Кишиневская операция, Бендеры, Приднестровье


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