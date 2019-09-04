Сентябрьские пробки в Кишиневе - водители о том, как решить проблему

Автомобильные пробки в центре и на выезде из основных секторов столицы стали кошмарным сном для большинства водителей, корреспондент Sputnik Молдова побеседовал с водителями, чтобы узнать, какие решения предлагают они муниципальным властям для разблокирования ситуации с дорожным движением в часы пик.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Стоило в Кишиневе пойти обычному сентябрьскому дождю, как город парализовало. Нервозность, опоздания, злость автолюбителей - утро среды в Кишиневе началось с небывалых за все минувшее лето автомобильных заторов.

Город встал, а чтобы попасть на работу, водителю легкового автомобиля необходимо было около часа потратить на работу, хотя ранее он доезжал в среднем за 20-30 минут.

Основные заторы наблюдались по улице Алеку Руссо, соединяющей столичные сектора Чеканы и Рышкановка. Чеканская горка превратилась в море автомобилей, и не решила проблему даже реверсивная полоса. Не менее загруженным оказалось движение по улице Каля Орхеюлуй, где автопоток растянулся от въезда в столицу практически до круга на Петриканах.

Долго стояли в пробках водители по улицам: Василе Лупу, Миорица, Георге Асаки, Михай Витязул, Ион Крянгэ, Букурешть, Вадул-луй-Водэ, Миорица и других.

Корреспондент Sputnik Молдова пообщался в это утро с одним из автолюбителей, который рассказал о том, как он видит решение проблемы пробок в Кишиневе.

Раздосадованный автолюбитель с иронией предложил переименовать столичный сектор Центр и подъездные улицы к нему в "Пробку".

"Несмотря на то, что маршрутки убрали из центра города, пробки все равно появляются. Это связано с ремонтными работами, с большой плотностью машин, с тем, что наши дороги ориентированы на пропускную способность времен Советского Союза. И приходится уже сокращать путь: пусть ехать дольше, но знать, что успеваешь", - рассказал Александр.

По словам мужчины, иногда бывает так, что спланировать свой рабочий день или даже обеденный перерыв практически невозможно. На пути следования могут проводиться какие-то ремонтные работы, а об этом не сообщают. Или какие-то акции, и об этом тоже не сообщают заблаговременно.

"Вот сегодня, например, я попал в пробку, направляясь с Чекан на Рышкановку, опоздал на работу, получил нагоняй от начальника", — с досадой сказал собеседник.

В свою очередь заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что единственным решением проблемы постоянных пробок в центре Кишинева является расширение магистралей там, где это возможно, а также строительство многоуровневых автомобильных развязок наподобие тех, что есть в крупных городах ближнего и дальнего зарубежья.

"Это — полная реконструкция дорог, только так. По-другому мы уже ничего не сделаем. Если еще лет 10 назад все это можно было как-то регулировать временем, часами пик, менять начало рабочего дня по категориям, то сегодня это уже не поможет. Только расширение улиц, строительство ярусных эстакад, строительство каких-то объездных и обводных путей и так далее. Если есть достаточное финансирование, то все решается. Та же Москва, тот же Нью-Йорк, да и любой другой большой город решают эти проблемы только таким образом", — констатировал Кожокару.

Он также подчеркнул, что в условиях, когда проблемы расширения магистралей и строительства многоуровневых развязок в центре столицы не решены, владельцам частных авто не остается ничего другого, как прибегать к оригинальным методам передвижения, используемым, в частности, в европейских столицах.

"Вставать пораньше, пораньше начинать рабочий день. И, может быть, если дело касается сектора недалекой поездки, то – пользоваться общественным транспортом или даже велосипедом. К примеру, столица Голландии — Амстердам по численности населения, как Кишинев, 750-800 тысяч. И из них 650 тысяч имеют велосипеды", — сказал эксперт.

Автолюбители сообщили корреспонденту Sputnik Молдова, что в среднем проводят в пробках в центре Кишинева и на наиболее оживленных участках движения молдавской столицы от 20 до 25 минут в день. Ситуация усложняется с выпадением осадков, а, соответственно, увеличивается и время простаивания в заторах. В этом случае автолюбители говорят уже о 30-40 минутах ежедневного стояния в пробках.

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