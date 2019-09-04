14:27 04 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.78
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.70
Поиск
Крысы, архивное фото.

Крысы атакуют Кишинев: горожане обеспокоены и боятся быть укушенными

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
Получить короткую ссылку
35110

Пользователи социальных сетей сообщают, что крысы заполонили парки столицы, сложная ситуация наблюдается на Телецентре, где животные буквально бросаются на людей, выбегая из подвалов старых домов и пунктов сбора мусора.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik, Андрей Петрик. В социальных сетях появилось видео, которое свидетельствует о том, что в столице Молдовы расплодились крысы, которые чувствуют себя весьма вольготно в городских условиях. 

В частности, нашествие грызунов наблюдается по улице Пантелеймон Халиппа, где они обитают в подвалах здания старой постройки. Крысы выбегают на тротуары и практически не боятся людей. Жители столицы взволнованы и недоумевают, почему в главном городе страны не проводится систематическая борьба с грызунами. 

Особенно взволнованны родители маленьких детей, которые могут стать жертвой укуса крыс - животных, являющихся одними из основных переносчиков вируса бешенства. 

"У нас крысы обитают на первом этаже, где расположен контейнер в помещении мусоропровода. Для них здесь - все условия, они кормятся отходами, а обитают в подвале нашего многоквартирного дома. У меня ребенок гуляет перед подъездом, постоянно боюсь, что эти паразиты его укусят", - рассказала корреспонденту Sputnik Молдова молодая мама, живущая в одном из домов на улице Заднипру на Чеканах.

Полесский радиационно-экологический заповедник в Белоруссии
© Sputnik / Виталий Залесский
Два новых случая бешенства выявлены в Тараклийском районе

Существует несколько различных способов дератизации: пищевые химикаты (в виде приманок), капканы, газообразные яды, электронные и клеевые ловушки. В отличие от них, рекламируемые ультразвуковые отпугиватели не имеют никакого эффекта.

Есть множество высокоэффективных самодельных приспособлений для ловли крыс и мышей. Проблема дератизации остро встает по окончании лета, когда расплодившаяся популяция животных ищет места для зимовки. 

За всю историю независимой Молдовы в республике были зафиксированы летальные исходы от осложнений бешенства в Дрокии, где в 2002 году скончался подросток, а также  2016-м, когда по этой же причине умер мужчина в Каушанском районе.

Бешенство - вирусная, смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Людям возбудитель обычно передается при укусе зараженных животных, причем во многих случаях источник заражения - крысы.

Инкубационный период бешенства (период от попаданием вируса до начала проявлений болезни) обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от различных факторов. Это означает, что симптомы болезни могут возникать в течение различного по длительности периода с момента укуса.

Бешенство всегда смертельно. Однако правильная и своевременная помощь дает стопроцентный шанс спастись. Лучевая вакцинация является единственным способом лечения и должна проводиться как можно скорее после заражения.

Что делать, если вас укусило зараженное животное:

  • немедленно и тщательно промыть пораженное место большим количеством воды с мылом;
  • дезинфицировать рану антисептическим средством на основе спирта или йода;
  • обратиться в ближайшее медучреждение;
  • если нет уверенности в том, что животное было здоровым, вам обязательно нужно сделать прививку вакциной;

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Огромная крыса устроила охоту на кота - видео
Шустрая крыса навела шороху в центре Кишинева – видео
Нашествие крыс на Резину: в одном из детских садов города - риск бешенства
Теги:
меры предосторожности, бешенство, опасность, Кишинев, крысы, грызуны


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Битва за сборы, привесы и надои: политики в поле и на ферме
Московские встречи молдавского президента
Московские встречи молдавского президента
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться