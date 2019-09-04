Крысы атакуют Кишинев: горожане обеспокоены и боятся быть укушенными

Пользователи социальных сетей сообщают, что крысы заполонили парки столицы, сложная ситуация наблюдается на Телецентре, где животные буквально бросаются на людей, выбегая из подвалов старых домов и пунктов сбора мусора.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik, Андрей Петрик. В социальных сетях появилось видео, которое свидетельствует о том, что в столице Молдовы расплодились крысы, которые чувствуют себя весьма вольготно в городских условиях.

В частности, нашествие грызунов наблюдается по улице Пантелеймон Халиппа, где они обитают в подвалах здания старой постройки. Крысы выбегают на тротуары и практически не боятся людей. Жители столицы взволнованы и недоумевают, почему в главном городе страны не проводится систематическая борьба с грызунами.

Особенно взволнованны родители маленьких детей, которые могут стать жертвой укуса крыс - животных, являющихся одними из основных переносчиков вируса бешенства.

"У нас крысы обитают на первом этаже, где расположен контейнер в помещении мусоропровода. Для них здесь - все условия, они кормятся отходами, а обитают в подвале нашего многоквартирного дома. У меня ребенок гуляет перед подъездом, постоянно боюсь, что эти паразиты его укусят", - рассказала корреспонденту Sputnik Молдова молодая мама, живущая в одном из домов на улице Заднипру на Чеканах.

Существует несколько различных способов дератизации: пищевые химикаты (в виде приманок), капканы, газообразные яды, электронные и клеевые ловушки. В отличие от них, рекламируемые ультразвуковые отпугиватели не имеют никакого эффекта.

Есть множество высокоэффективных самодельных приспособлений для ловли крыс и мышей. Проблема дератизации остро встает по окончании лета, когда расплодившаяся популяция животных ищет места для зимовки.

За всю историю независимой Молдовы в республике были зафиксированы летальные исходы от осложнений бешенства в Дрокии, где в 2002 году скончался подросток, а также 2016-м, когда по этой же причине умер мужчина в Каушанском районе.

Бешенство - вирусная, смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Людям возбудитель обычно передается при укусе зараженных животных, причем во многих случаях источник заражения - крысы.

Инкубационный период бешенства (период от попаданием вируса до начала проявлений болезни) обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от различных факторов. Это означает, что симптомы болезни могут возникать в течение различного по длительности периода с момента укуса.

Бешенство всегда смертельно. Однако правильная и своевременная помощь дает стопроцентный шанс спастись. Лучевая вакцинация является единственным способом лечения и должна проводиться как можно скорее после заражения.

Что делать, если вас укусило зараженное животное:

немедленно и тщательно промыть пораженное место большим количеством воды с мылом;

дезинфицировать рану антисептическим средством на основе спирта или йода;

обратиться в ближайшее медучреждение;

если нет уверенности в том, что животное было здоровым, вам обязательно нужно сделать прививку вакциной;

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