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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

Генпрокуратура объяснила решение не открывать дело по запросу Демпартии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Генпрокуратуре сообщили, что отправили ответы каждому из 21 депутата-демократа, подписавшего направленный запрос, с пояснением, почему их требование не было принято.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Заявление Демократической партии Молдовы (ДПМ) с требованием открыть уголовное дело по факту узурпации власти "действующим режимом" не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса. Об этом заявили в среду в Генеральной прокуратуре республики. 

Андрей Нэстасе, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Депутат-демократ Павел Филип 15 августа заявил, что представители ДПМ подают жалобы и запросы в Генпрокуратуру по факту узурпации власти "действующим режимом" в том числе в период 8-15 июня. А 3 августа демократы опубликовали пресс-релиз, в котором выразили недовольство тем, что, по их словам, Генпрокуратура отказывается открывать соответствующее уголовное дело.

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В среду в Генпрокуратуре заявили, что "16 августа был зарегистрирован запрос, распечатанный на листах со штампом парламента Молдовы и подписями 21 депутата фракции ДПМ под заголовком "Уголовная жалоба по факту совершения преступления по статье 339 УК РМ – узурпация государственной власти".

Заявители, как уточнили в Генпрокуратуре, потребовали "открыть уголовное дело по факту узурпации власти в период с 8 по 15 июня президентом Молдовы Игорем Додоном, премьером Майей Санду, главой МВД Андреем Нэстасе, другими членами правительства Санду, а также депутатами фракций ПСРМ, PAS и DA". Другое требование – "предпринять все меры по уголовному расследованию и привлечению к ответственности виновных".

"Запрос ДПМ не соответствует требованиям по форме и содержанию, предусмотренным в Уголовно-процессуальном кодексе", - заявили в Генпрокуратуре. 

Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ведомстве пояснили, что оно обеспечивает, чтобы "любая жалоба или запрос, адресованный органам Прокуратуры, рассматривался сквозь призму соответствия положениям закона, касающимся условий по форме и содержанию, предусмотренных статьей 263 Уголовно-процессуального кодекса".

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В Генпрокуратуре добавили, что запрос с 21 подписью депутатов-демократов не соответствует требованиям частей 3 и 7 указанной статьи.

"Запрос не содержит обязательных элементов, таких как имя, фамилия, статус и место жительства петиционера. В нем нет уведомления о предупреждении заявителя об ответственности, которую он несет в случае, если донос клеветнический (согласно части 7 статьи 263 Уголовно-процессуального кодекса и статье 311 Уголовного кодекса)", - заявили в Генпрокуратуре. 

Там также добавили, что "из содержания заявления не ясно последствие поступка, предположительно преступного и наносящего время, - что является необходимым элементом для доказательства обоснованных подозрений в совершении преступления и для решения об открытии уголовного дела в соответствии со статьей 274 Уголовно-процессуального кодекса".

Сергей Сырбу.
© Photo: Facebook / Sîrbu Sergiu
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В Генпрокуратуре сообщили, что отправили ответы каждому из 21 депутата, подписавшего направленный запрос. В этих ответах сказано, что они вправе подать письменный запрос, который бы соответствовал всем вышеперечисленным нормам, или лично прийти в прокуратуру и сделать устное заявление.

Одно дело об узурпации власти все же есть

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе ранее потребовал в срочном порядке инициировать внутреннее расследование в Генеральной прокуратуре, возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве предыдущим режимом, а также лишить иммунитета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководителя "Партии "Шор" Илана Шора и объявить их в международный розыск. Главе МВД было отказано в возбуждении дела 23 июля, когда и.о. генпрокурора был Игорь Попа. Объяснили свое решение в Генпрокуратуре тем, что оно "принято по результатам анализа фактических обстоятельств, оценки предоставленных доказательств, и было основано на юридических доводах". 

© Depositphotos/ JanPietruszka
Гурбуля: дело об узурпации власти следовало открыть давно

Затем, согласно законодательству, парламент назначил нового и.о. генерального прокурора Думитру Робу. Он аннулировал предыдущее распоряжение, так как были "констатированы ошибки фактические и правовые при издании указа об отказе в открытии уголовного дела". Таким образом, дело об узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года открыто 5 августа.

Бывший Генеральный прокурор страны Валерий Гурбуля ранее заявлял Sputnik, что открыть уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове надо было не позднее 10 июня

Согласно статье 339 УК РМ, действия, совершенные с целью захвата или насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Теги:
Демпартия, Генпрокуратура


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