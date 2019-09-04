"Искусственным ростом тарифов на электричество" занялась прокуратура

Всего Антикоррупционная прокуратура будет расследовать три уголовных дела – все касаются роста тарифов на электроэнергию.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Думитру Робу распорядился возобновить расследование уголовного дела по факту действий, приведших к искусственному повышению тарифов на электроэнергию. Об этом в среду сообщили в Генеральной прокуратуре страны.

Как уточнили в ведомстве, это дело было открыто 19 октября 2015 года и прекращено 26 августа 2016 года.

"Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел по итогам анализа и обращения Службы по борьбе с отмыванием денег открыла и два других уголовных дела по части 3 (б) статьи 243 и части 2 (б1, в) статьи 327 УК РМ, констатировав действие указанной схемы (искусственного увеличения тарифов - ред.) в 2014-2019 годах, в которой замешаны в том числе чиновники", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уточняется, что дальнейшим расследованием этих дел будет заниматься Антикоррупционная прокуратура.

В последние несколько лет в Молдове неоднократно повышали тарифы на электроэнергию. Часто эксперты в данной области заявляли о необоснованном их увеличении. Однако в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) всякий раз заявляли, что все сделано в соответствии с буквой закона.

В последний раз НАРЭ 16 августа 2019 года приняло решение повысить тарифы на электроэнергию, поставляемую населению компанией Gas Natural Fenosa Furnizare Energie на 5,58%.

Согласно принятому постановлению, цена на электроэнергию, поставляемую бытовым потребителям, установлена на уровне 1,89 лея за кВтч. Ранее тариф составлял 1,79 лея. Таким образом, цена за 1 кВтч возросла на 10 банов.

Для потребителей, чьи установки подключены к распределительным сетям среднего напряжения (6-10 кВ), цена была снижена со 1,6 лея до 1,53 лея, а для потребителей, подключенных к распределительным сетям высокого напряжения (35, 100 кВ) — увеличена с 1,34 лея за кВтч до 1,38 лея.

Ранее член НАРЭ Октавиан Калмык рассказал, что Gas Natural Fenosa Furnizare Energie настаивала на тарифе в 1,94 лея за кВт, что на 15 банов или 8,6% больше чем предыдущий тариф (1,79 кВт). НАРЭ предлагал на рассмотрение в 1,85 лея за кВтч, то есть повышение на 3,2%.

Предыдущее изменение тарифов произошло 15 июня 2018 года, когда по решению НАРЭ тариф на электроэнергию был понижен в среднем на 10%.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK